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Оновлення даних у ТЦК: у Генштабі розповіли, як часто треба проходити ВЛК

Оновлення даних у ТЦК: у Генштабі розповіли, як часто треба проходити ВЛК

Київ • УНН

 • 55518 перегляди

Термін дії висновку військово-лікарської комісії про придатність до служби становить один рік, після чого громадяни повинні оновити свої дані у військовому комісаріаті.

Представник Генерального штабу ЗСУ Юрій Глущенко пояснив, що термін дії висновку військово-лікарської комісії, яка визначає придатність до служби, становить один рік. Після завершення цього терміну варто знову прийти до військкомату для оновлення даних. Про це він заявив в ефірі Radio NV, пише УНН.

Деталі

Глущенко пояснив, що за рік у людини можуть статися зміни у стані здоров’я, і тому під час повторного огляду через рік ВЛК або підтвердить придатність до служби, або винесе інше рішення.

Він також розповів, як відбуватиметься проходження ВЛК для тих, хто оновлюватиме дані через електронний кабінет. За його словами, у такому разі громадян запрошуватимуть на медогляд відповідною повісткою.

Крім того, представник Генштабу наголосив, що коли закон про мобілізацію стане чинним, до ТЦК та СП мають прийти всі чоловіки від 18 до 60 років. На військовий облік треба стати за місцем фактичного проживання.

Я хотів би додати, що ТЦК переведені на цілодобову роботу 24/7. Коли ми спостерігаємо певні скупчення людей у певні години роботи, можливо, потрібно спланувати свій візит до ТЦК в такий спосіб, аби це не був час пік,

- сказав Глущенко.

Нагадаємо

Міністерство оборони затвердило наказ, що встановлює перелік захворювань для визначення придатності до військової служби з такими категоріями, як повністю придатний, придатний для тилових підрозділів та непридатний.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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