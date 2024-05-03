Обновление данных в ТЦК: в Генштабе рассказали, как часто надо проходить ВЛК

Представитель Генерального штаба ВСУ Юрий Глущенко объяснил, что срок действия заключения военно-врачебной комиссии, которая определяет пригодность к службе, составляет один год. После завершения этого срока следует снова прийти в военкомат для обновления данных. Об этом он заявил в эфире Radio NV, пишет УНН.

Детали

Глущенко объяснил, что за год у человека могут произойти изменения в состоянии здоровья, и поэтому при повторном осмотре через год ВВК или подтвердит пригодность к службе, или вынесет другое решение.

Он также рассказал, как будет происходить прохождение ВВК для тех, кто будет обновлять данные через электронный кабинет. По его словам, в таком случае граждан будут приглашать на медосмотр соответствующей повесткой.

Кроме того, представитель Генштаба отметил, что когда закон о мобилизации вступит в силу, в ТЦК и СП должны прийти все мужчины от 18 до 60 лет. На воинский учет надо стать по месту фактического проживания.

Я хотел бы добавить, что ТЦК переведены на круглосуточную работу 24/7. Когда мы наблюдаем определенные скопления людей в определенные часы работы, возможно, нужно спланировать свой визит в ТЦК таким образом, чтобы это не был час пик, - сказал Глущенко.

Напомним

Министерство обороны утвердило приказ, устанавливающий перечень заболеваний для определения годности к военной службе с такими категориями, как полностью годен, годен для тыловых подразделений и непригоден.