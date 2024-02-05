Штрафы для бабушек и рэкет: чем занимается "Муниципальная стража" города, которым руководит соратник Гройсмана

Почти 60% жителей Винницы неудовлетворительно оценивают работу коммунальных служб Винницы в зимний период. Но, судя по всему, городские власти вместо того, чтобы сделать соответствующие выводы, виновными в том, что улицы некогда одного из лучших областных центров плохо убираются, решили назначить респондентов упоминавшегося опроса. Это прекрасно видно на примере коммунального предприятия "Муниципальная стража", пишет УНН.

Коммунальное предприятие было создано в 2013 году не в последнюю очередь по инициативе тогдашнего мэра Винницы Владимира Гройсмана, и тогда называлось муниципальной полицией.

Одной из ключевых задач "Муниципальной стражи" является осуществление контроля за благоустройством на территории города.

Обеспечение чистоты на улицах города является одной из основных функций соответствующих коммунальных предприятий. Следовательно, по логике вещей, "Муниципальная стража" должна была бы контролировать своих коллег.

Но, судя по официальным отчетам "стражы", ответственность за чистоту улиц Винницы городские власти решили переложить на самих винничан. По крайней мере именно на них коммунальное предприятие по контролю за благоустройством составляет предписания и административные протоколы. Достается в основном председателям ОСМД и мелким предпринимателям.

Вообще, с самого момента создания деятельность "Муниципальной стражи" вызывала немало вопросов и нареканий. В 2018 году МВД даже проверяло условия лицензирования этой структуры. Но все завершилось лишь сменой вывески: Муниципальная полиция сначала превратилась в Муниципальную службу правопорядка, а затем получила нынешнее название - "Муниципальная стража".

В 2019 году деятельностью "Муниципальной стражи" Винницы заинтересовался Антипомонопольный комитет. Были также вопросы и к выделению в 2018-19 годах более 40 миллионов гривен из городского бюджета на деятельность этого коммунального предприятия.

В 2017 на тот момент еще Муниципальная полиция Винницы прогремела на всю Украину - сотрудники этой структуры оштрафовали на 11 тысяч гривен обычную бабушку, которая на улице продавала яблоки.

В ноябре 2023 года правоохранители задержали двух сотрудников "Муниципальной стражи" и депутата Винницкого районного совета от запрещенной партии ОПЗЖ.

Как сообщили в Винницком областном управлении СБУ, все трое под руководством своего главаря - местного криминального авторитета - занимались рэкетом среди предпринимателей.

Во время разбоя требовали с потерпевших деньги как регулярную "дань", а в случае отказа - угрожали насилием и уничтожением частного и корпоративного имущества.

Сотрудники СБУ задокументировали факт "выбивания" 9 тыс. американских долларов несуществующего долга с руководителя агрокомпании.

Рэкетиры угрожали мужчине и его семье физической расправой, а также уничтожением сельхозтехники предприятия, если он не согласится оплатить "долг".

Сотрудники СБУ задержали всех участников банды по местам их пребывания в областном центре.

При обысках в квартире задержанного депутата изъято огнестрельное оружие и боеприпасы. А у его сообщников обнаружены наличные и черновые записи "должников".

Интересно, что сначала суд отправил двух задержанных "стражей" в СИЗО без права внесения залога. Но через некоторое время меру пресечения им смягчили и отпустили под круглосуточный домашний арест.

Несмотря на эту верхушку айсберга неприятных фактов, преемник Гройсмана на посту мэра Винницы и его верный соратник Сергей Моргунов продолжает делать вид, что в деятельности "Муниципальной стражи" его все устраивает.

А потому неудивительно, что местные СМИ периодически называют сотрудников этой структуры "титушками" Моргунова...