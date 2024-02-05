Штрафи для бабусь та рекет: чим займається "Муніципальна варта" міста, яким керує соратник Гройсмана

Майже 60% жителів Вінниці незадовільно оцінюють роботу комунальних служб Вінниці у зимовий період. Але, судячи з усього, міська влада замість того, щоб зробити відповідні висновки, винними у тому, що вулиці колись одного з найкращих обласних центрів погано прибираються, вирішила призначити респондентів згадуваного опитування. Це чудово видно на прикладі комунального підприємства "Муніципальна варта", пише УНН.

Комунальне підприємство було створене у 2013 році не в останню чергу за ініціативи тодішнього мера Вінниці Володимира Гройсмана, і тоді називалося муніципальною поліцією.

Одним з ключових завдань "Муніципальної варти" є здійснення контролю за благоустроєм на території міста.

Забезпечення чистоти на вулицях міста є однією з основних функцій відповідних комунальних підприємств. Отже, за логікою речей, "Муніципальна варта" мала б контролювати своїх колег.

Але, судячи з офіційних звітів "варти", відповідальність за чистоту вулиць Вінниці міська влада вирішила перекласти на самих вінничан. Принаймні саме на них комунальне підприємство з контролю за благоустроєм складає приписи та адміністративні протоколи. Дістається в основному головам ОСББ та дрібним підприємцям.

Взагалі, з самого моменту створення діяльність "Муніципальної варти" викликала чимало питань та нарікань. У 2018 році МВС навіть перевіряло умови ліцензування цієї структури. Але все завершилося лише зміною вивіски: Муніципальна поліція спершу перетворилася на Муніципальну службу правопорядку, а згодом отримала нинішню назву – "Муніципальна варта".

У 2019 році діяльністю "Муніципальної варти" Вінниці зацікавився Антипомонопольний комітет. Були також питання і до виділення у 2018-19 роках більше ніж 40 мільйонів гривень з міського бюджету на діяльність цього комунального підприємства.

У 2017 на той момент ще Муніципальна поліція Вінниці прогриміла на всю Україну – співробітники цієї структури оштрафували на 11 тисяч гривень звичайну бабусю, яка на вулиці продавала яблука.

У листопаді 2023 року за правоохоронці затримали двох співробітників "Муніципальної варти" та депутата Вінницької районної ради від забороненої партії ОПЗЖ.

Як повідомили в Вінницькому обласному управлінні СБУ, усі троє під керівництвом свого ватажка – місцевого кримінального авторитета – займалися рекетом серед підприємців.

Під час розбою вимагали з потерпілих гроші як регулярну "данину", а у разі відмови – погрожували насильством та знищенням приватного і корпоративного майна.

Співробітники СБУ задокументували факт "вибивання" 9 тис. американських доларів неіснуючого боргу з керівника агрокомпанії.

Рекетири погрожували чоловіку та його родині фізичною розправою, а також знищенням сільгосптехніки підприємства, якщо він не погодиться сплатити "борг".

Співробітники СБУ затримали всіх учасників банди за місцями їхнього перебування в обласному центрі.

При обшуках у помешканні затриманого депутата вилучено вогнепальну зброю та боєприпаси. А у його спільників виявлено готівку та чорнові записи "боржників".

Цікаво, що спершу суд відправив двох затриманих "вартових" у СІЗО без права внесення застави. Але за деякий час запобіжний захід їм пом'якшили та відпустили під цілодобовий домашній арешт.

Попри цю верхівку айсбергу неприємних фактів, наступник Гройсмана на посаді мера Вінниці та його вірний соратник Сергій Моргунов продовжує робити вигляд, що в діяльності "Муніципальної варти" його все влаштовує.

А тому не дивно, що місцеві ЗМІ періодично називають співробітників цієї структури "тітушками" Моргунова…