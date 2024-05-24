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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Шольц подтвердил, что не предоставит Украине ракеты Taurus

Шольц подтвердил, что не предоставит Украине ракеты Taurus

Киев  •  УНН

24 мая 2024, 16:12  •  2428 просмотра

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Канцлер Германии Олаф Шольц отказывается предоставлять Украине крылатые ракеты Taurus из-за опасений эскалации в отношениях между россией и НАТО.

Канцлер Германии Олаф Шольц подтвердил, что отказывается от предоставления Украине крылатых ракет Taurus, опять же, из-за страха эскалации, передает УНН со ссылкой на AFP.

Мы не допустим эскалации между россией и НАТО 

- сказал Шольц в пятницу на мероприятии гражданского диалога в Берлине по случаю 75-й годовщины обнародования Основного закона.

По его словам, Германия "исчерпала все возможное до предела" в поставках оружия, но Шольц подтвердил свое обязательство поддерживать Украину столько, сколько потребуется, чтобы она могла защитить себя.

"Однако, учитывая высокую дальность и точность, поставка крылатых ракет Taurus оправдана лишь в том случае, если мы сможем сами определить и установить цели. Однако это невозможно, не став частью спора самостоятельно", - сказал Шольц.

Напомним

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявлял, что Европа должна продолжать увеличивать помощь Украине даже после одобрения большого пакета помощи от США.

Ирина Колесник

Ирина Колесник

Войнаполитика
natoNATO
yevropaЕвропа
germaniyaГермания
olaf-sholtsОлаф Шольц
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
ukrainaУкраина
berlinБерлин
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