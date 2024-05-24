Шольц подтвердил, что не предоставит Украине ракеты Taurus

Канцлер Германии Олаф Шольц подтвердил, что отказывается от предоставления Украине крылатых ракет Taurus, опять же, из-за страха эскалации, передает УНН со ссылкой на AFP.

Мы не допустим эскалации между россией и НАТО - сказал Шольц в пятницу на мероприятии гражданского диалога в Берлине по случаю 75-й годовщины обнародования Основного закона.

По его словам, Германия "исчерпала все возможное до предела" в поставках оружия, но Шольц подтвердил свое обязательство поддерживать Украину столько, сколько потребуется, чтобы она могла защитить себя.

"Однако, учитывая высокую дальность и точность, поставка крылатых ракет Taurus оправдана лишь в том случае, если мы сможем сами определить и установить цели. Однако это невозможно, не став частью спора самостоятельно", - сказал Шольц.

Напомним

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявлял, что Европа должна продолжать увеличивать помощь Украине даже после одобрения большого пакета помощи от США.