Шольц підтвердив, що не надасть Україні ракети Taurus
Київ • УНН
Канцлер Німеччини Олаф Шольц відмовляється надавати Україні крилаті ракети Taurus через побоювання ескалації у відносинах між росією і НАТО.
Канцлер Німеччини Олаф Шольц підтвердив, що відмовляється від надання Україні крилатих ракет Taurus, знову ж таки, через страх ескалації, передає УНН з посиланням на AFP.
Ми не допустимо ескалації між росією та НАТО
За його словами, Німеччина "вичерпала все можливе до межі" у постачанні зброї, але Шольц підтвердив своє зобов'язання підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно, аби вона могла захистити себе.
"Однак, з огляду на високу дальність і точність, поставка крилатих ракет Taurus виправдана лише в тому випадку, якщо ми зможемо самі визначити та встановити цілі. Однак це неможливо, не ставши частиною суперечки самостійно", - сказав Шольц.
Нагадаємо
Раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц заявляв, що Європа повинна продовжувати збільшувати допомогу Україні навіть після схвалення великого пакету допомоги від США.