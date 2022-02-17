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Шольц после разговора с Байденом: отвод российских войск от границ Украины не зафиксирован

Шольц после разговора с Байденом: отвод российских войск от границ Украины не зафиксирован

Киев • УНН

 • 14912 просмотра

КИЕВ. 17 февраля. УНН. Отвод российских войск от границ Украины на сегодня не зафиксирован. Об этом сообщил канцлер Германии Олаф Шольц по итогам переговоров с президентом США Джо Байденом, пишет УНН.

Цитата

"Вчера вечером я разговаривал с президентом США Байденом по телефону о ситуации в Украине и вокруг нее: ситуация крайне серьезная, вывода российских войск пока не наблюдается. Мы приветствуем сигнал России о продолжении дипломатии. Теперь должны последовать действия", - написал федеральный канцлер в Twitter.

Что было раньше

Накануне о телефонном разговоре сообщили в правительстве ФРГ. Собеседники во время беседы согласились, что ситуация остается очень серьезной из-за наращивания российских войск вблизи Украины.

Как сообщили в Белом доме, во время переговоров лидеры подтвердили свою приверженность суверенитету и территориальной целостности Украины и подчеркнули важность продолжения трансатлантической координации дипломатии и мер сдерживания, а также усиления восточного фланга НАТО "в случае дальнейшего вторжения России в Украину".

Контекст

15 февраля Министерство обороны России сообщило о завершении учений и отводе своих войск от украинских границ.

16 февраля в Минобороны РФ сообщили, что подразделения Южного военного округа оставили оккупированный Крым, где проводили тактические учения, и возвращаются к местам постоянной дислокации.

Что было раньше

Накануне Генсек НАТО заявил, что в Альянсе не видят российской деэскалации возле украинских границ на фоне сообщений РФ об отводе воинских частей к местам постоянной дислокации.

Госсекретарь США также сообщил, что Штаты не видят доказательств того, что Россия отводит войска от границы с Украиной, несмотря на заявления Москвы.

И президент Украины Владимир Зеленский заявил, что отвод сил не фиксирует.

Позже администрация президента США сообщила, что Россия увеличила свое военное присутствие на границе с Украиной на 7 тысяч человек.

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