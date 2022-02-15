У РФ заявили про відведення своїх військ від українських кордонів

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"Після завершення заходів бойової підготовки війська, як і завжди, здійснять марші комбінованим способом до пунктів постійної дислокації. Підрозділи Південного та Західного військових округів, які виконали завдання, вже приступили до заавантаження на залізничний та автомобільний транспорт і сьогодні почнуть рух у свої військові гарнізони" , - заявив офіційний представник Міноборони РФ Ігор Конашенков.

Зазначили, що окремі підрозділи здійснять марші своїм ходом у складі військових колон.

Конашенков також повідомив, що військові аташе з питань оборони при посольствах іноземних держав у Білорусі спостерігатимуть за останнім етапом російсько-білоруських навчань "Союзна рішучість" на полігоні Обуз-Леснєвський.

Незважаючи на це, у російських збройних силах триває комплекс масштабних заходів оперативної підготовки військ та сил, у яких беруть участь майже всі військові округи, флоти та ВДВ.

"У них беруть участь практично всі військові округи, флоти та ВДВ. В оперативно-важливих районах Світового океану та акваторіях морів, прилеглих до території Росії, проводиться серія військово-морських навчань, в яких задіяні надводні кораблі, підводні човни та морська авіація", – заявив Конашенков.

Додамо

Напередодні Москва заявила про готовність продовжувати переговори з країнами Заходу щодо так званих "гарантій безпеки" та деескалації навколо України.

Так, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров на зустрічі із російським президентом Володимиром Путіним заявив, що шанси домовленості зберігаються.

Контекст

Українська влада та західні партнери в останні кілька місяців звертають увагу на загострення Росією ситуації з безпекою на Донбасі, нарощування російських сил уздовж кордону з Україною, небезпеку нового російського вторгнення та посилення російської дезінформації.

Головна вимога глави Кремля полягає в гарантіях від США та їхніх союзників, що НАТО не розширюватиметься далі на схід і не розгорне там системи озброєння, які Росія вважає загрозою.

Росія виставила низку вимог щодо так званих "гарантій безпеки" до США та НАТО. Зокрема це стосується скорочення американських військ та озброєнь у Європі, а також відмови від подальшого розширення Північноатлантичного альянсу на схід за рахунок прийому в НАТО України та Грузії.

Серія переговорів, що відбулася у Женеві, Брюсселі та Відні у січні, закінчилася, за словами Москви, "безуспішно", що збільшує ризик ескалації конфлікту навколо України. Тим не менш, Москва чекала і на письмові відповіді, які США і НАТО передали РФ 26 січня. Після цього президент РФ Володимир Путін заявив, що Росія не побачила відповіді Заходу щодо "гарантій безпеки" врахування трьох ключових вимог, включаючи нерозширення НАТО.

Захід закликає Москву відвести війська від українського кордону та загрожує масштабними санкціями у разі можливого вторгнення. Росія заперечує плани вторгнення.

Занепокоєння посилилося, коли 11 лютого Сполучені Штати заявили, що російське вторгнення в Україну може статися "у будь-який час".