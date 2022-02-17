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15 марта, 19:03 • 84216 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 121899 просмотра

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Белый дом: Россия увеличила количество войск на границе с Украиной

Киев • УНН

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КИЕВ. 17 февраля. УНН. Администрация президента США сообщила, что Россия увеличила свое военное присутствие на границе с Украиной на 7 тысяч человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ABC News.

Детали

Оценка численности была сделана на следующий день после того, как в России заявили о начале отвода.

“Россия увеличила свое присутствие вдоль украинской границы на целых 7000 военнослужащих за последние несколько дней, причем некоторые из них прибыли в среду”, — заявил высокопоставленный чиновник.

Напомним

Глава военной разведки Великобритании генерал Джим Хокенхалл сообщил, что Россия продолжает наращивать военное присутствие на границе с Украиной.

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