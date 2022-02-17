Белый дом: Россия увеличила количество войск на границе с Украиной

Детали

Оценка численности была сделана на следующий день после того, как в России заявили о начале отвода.

“Россия увеличила свое присутствие вдоль украинской границы на целых 7000 военнослужащих за последние несколько дней, причем некоторые из них прибыли в среду”, — заявил высокопоставленный чиновник.

Напомним

Глава военной разведки Великобритании генерал Джим Хокенхалл сообщил, что Россия продолжает наращивать военное присутствие на границе с Украиной.