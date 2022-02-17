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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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10:51 • 55840 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Розвідка Британії: Росія продовжує нарощувати війська на кордоні з Україною

Розвідка Британії: Росія продовжує нарощувати війська на кордоні з Україною

Київ • УНН

 • 23859 перегляди

КИЇВ. 17 лютого. УНН. Глава військової розвідки Великої Британії генерал Джим Хокенхалл повідомив, що Росія продовжує нарощувати військову присутність на кордоні з Україною. Про це повідомляє УНН з посиланням на Daily Mail.

Деталі

За його словами, Британія не бачить свідчень того, що Росія відводить війська від кордону України.

“Всупереч своїм твердженням, Росія продовжує нарощувати свої військові можливості на кордоні з Україною. У тому числі в це входять позиції для додаткових броньованих машин, вертольоти і польові госпіталі, які прямують у бік українського кордону”, — заявив Хокенхалл.

Нагадаємо

Сполучені Штати не бачать доказів того, що Росія відводить війська від кордону з Україною, незважаючи на заяви Москви.

Українські Національні Новини

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