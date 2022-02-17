Розвідка Британії: Росія продовжує нарощувати війська на кордоні з Україною
Київ • УНН
КИЇВ. 17 лютого. УНН. Глава військової розвідки Великої Британії генерал Джим Хокенхалл повідомив, що Росія продовжує нарощувати військову присутність на кордоні з Україною. Про це повідомляє УНН з посиланням на Daily Mail.
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За його словами, Британія не бачить свідчень того, що Росія відводить війська від кордону України.
“Всупереч своїм твердженням, Росія продовжує нарощувати свої військові можливості на кордоні з Україною. У тому числі в це входять позиції для додаткових броньованих машин, вертольоти і польові госпіталі, які прямують у бік українського кордону”, — заявив Хокенхалл.
Нагадаємо
Сполучені Штати не бачать доказів того, що Росія відводить війська від кордону з Україною, незважаючи на заяви Москви.