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США не бачать "ніякого значущого відведення" російських військ від кордону України – Блінкен

США не бачать "ніякого значущого відведення" російських військ від кордону України – Блінкен

Київ • УНН

 • 19368 перегляди

КИЇВ. 16 лютого. УНН. Сполучені Штати не бачать доказів того, що Росія відводить війська від кордону з Україною, незважаючи на заяви Москви. Про це сьогодні повідомив державний секретар США Ентоні Блінкен у програмі "Доброго ранку, Америка" на каналі ABC, пише УНН.

Цитата

"На жаль, є різниця між тим, що говорить Росія, і тим, що вона робить. І ми не бачимо ніякого значущого відведення", - сказав Блінкен.

"Навпаки, ми продовжуємо бачити, що сили, особливо ті, які перебувають в авангарді будь-якої відновленої агресії проти України, продовжують накопичуватися на кордоні", - сказав він.

Деталі

За словами Держсекретаря, США вважають, що Росія може вторгнутися до України будь-якої миті, зокрема й цього тижня.

"Ми говорили, що перебуваємо в такому тимчасовому вікні, коли вторгнення може статися будь-якої миті. Президент Путін створив потенціал для дій у дуже короткі терміни. Він може натиснути на курок. Він може спустити його сьогодні. Він може спустити його завтра. Він може зробити це наступного тижня. Сили є, якщо він захоче відновити агресію проти України", - сказав Блінкен.

Контекст

15 лютого Міністерство оборони Росії повідомило про завершення навчань та відведення своїх військ від українських кордонів.

16 лютого в Міноборони РФ заявили, що підрозділи Південного військового округу залишили окупований Крим, де проводили тактичні навчання, та повертаються до місць постійної дислокації.

Раніше Генсек НАТО зазначив, що в Альянсі не бачать російської деескалації біля українських кордонів на тлі повідомлень РФ про відведення військових частин до місць постійної дислокації.

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