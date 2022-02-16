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США не видят "никакого значимого отвода" российских войск от границы Украины – Блинкен

Киев • УНН

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КИЕВ. 16 февраля. УНН. Соединенные Штаты не видят доказательств того, что Россия отводит войска от границы с Украиной, несмотря на заявления Москвы. Об этом сообщил  в среду государственный секретарь США Энтони Блинкен в программе "Доброе утро, Америка" на канале ABC, пишет УНН.

Цитата

"К сожалению, есть разница между тем, что говорит Россия, и тем, что она делает. И мы не видим никакого значимого отвода", - сказал Блинкен.

"Наоборот, мы продолжаем видеть, что силы, особенно те, которые находятся в авангарде любой восстановленной агрессии против Украины, продолжают накапливаться на границе", - сказал он.

Детали

По словам Госсекретаря, США считают, что Россия может вторгнуться в Украину в любой момент, в том числе и на этой неделе.

"Мы говорили, что находимся в таком временном окне, когда вторжение может произойти в любой момент. Президент Путин создал потенциал для действий в очень короткие сроки. Он может нажать на курок. Он может спустить его сегодня. Он может спустить его завтра. Он может сделать это на следующей неделе. Силы есть, если он захочет возобновить агрессию против Украины", - сказал Блинкен.

Контекст

15 февраля Министерство обороны России сообщило о завершении учений и отводе своих войск от украинских границ.

16 февраля в Минобороны РФ заявили, что подразделения Южного военного округа покинули оккупированный Крым, где проводили тактические учения, и возвращаются к местам постоянной дислокации.

Ранее Генсек НАТО отметил, что в Альянсе не видят российской деэскалации возле украинских границ на фоне сообщений РФ об отводе воинских частей к местам постоянной дислокации.

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