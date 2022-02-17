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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Білий дім: Росія збільшила кількість військ на кордоні з Україною

Білий дім: Росія збільшила кількість військ на кордоні з Україною

Київ • УНН

 • 27957 перегляди

КИЇВ. 17 лютого. УНН. Адміністрація президента США повідомила, що Росія збільшила свою військову присутність на кордоні з Україною на 7 тисяч осіб. Про це повідомляє УНН з посиланням на ABC News.

Деталі

Оцінка чисельності була зроблена на наступний день після того, як в Росії заявили про початок відведення.

“Росія збільшила свою присутність уздовж українського кордону на цілих 7000 військовослужбовців за останні кілька днів, причому деякі з них прибули в середу”, — заявив високопоставлений чиновник.

Нагадаємо

Глава військової розвідки Великої Британії генерал Джим Хокенхалл повідомив, що Росія продовжує нарощувати військову присутність на кордоні з Україною.

Українські Національні Новини

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