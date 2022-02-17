Шольц після розмови з Байденом: відведення російських військ від кордонів України не зафіксовано
Київ • УНН
КИЇВ. 17 лютого. УНН. Відведення російських військ від кордонів України на сьогодні не зафіксовано. Про це повідомив канцлер Німеччини Олаф Шольц за підсумками переговорів із президентом США Джо Байденом, пише УНН.
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"Вчора ввечері я розмовляв із президентом США Байденом по телефону про ситуацію в Україні та навколо неї: ситуація вкрай серйозна, виведення російських військ поки що не зафіксовано. Ми схвалюємо сигнал Росії щодо продовження дипломатії. Тепер мають бути дії", - написав Федеральний канцлер у Twitter.
Що було раніше
Напередодні про телефонну розмову повідомили в уряді ФРН. Співрозмовники під час бесіди погодилися, що ситуація залишається надзвичайно серйозною через нарощування російських військ поблизу України.
Як повідомили у Білому домі, під час переговорів лідери підтвердили свою відданість суверенітету та територіальній цілісності України та наголосили на важливості продовження трансатлантичної координації дипломатії та заходів стримування, а також посилення східного флангу НАТО "у разі подальшого вторгнення Росії в Україну".
Контекст
15 лютого Міністерство оборони Росії повідомило про завершення навчань та відведення своїх військ від українських кордонів.
16 лютого в Міноборони РФ повідомили, що підрозділи Південного військового округу залишили окупований Крим, де проводили тактичні навчання, та повертаються до місць постійної дислокації.
Що було раніше
Напередодні Генсек НАТО заявив, що в Альянсі не бачать російської деескалації біля українських кордонів на тлі повідомлень РФ про відведення військових частин до місць постійної дислокації.
Держсекретар США також повідомив, що Штати не бачать доказів того, що Росія відводить війська від кордону з Україною, незважаючи на заяви Москви.
І президент України Володимир Зеленський заявив, що відведення сил не фіксує.
Згодом адміністрація президента США повідомила, що Росія збільшила свою військову присутність на кордоні з Україною на 7 тисяч людей.