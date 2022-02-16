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Шольц и Байден обсудили риски агрессии РФ против Украины

Шольц и Байден обсудили риски агрессии РФ против Украины

Киев • УНН

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КИЕВ. 17 февраля. УНН. Канцлер Германии Олаф Шольц провел телефонный разговор с президентом США Джо Байденом. Они обменялись мнениями относительно ситуации в Украине и вокруг нее. Об этом сообщил спикер правительства ФРГ Штеффен Гебештрайт, информирует УНН.

Детали

Собеседники согласились, что ситуация остается чрезвычайно серьезной ввиду наращивания российских войск вблизи Украины.

“Риск военной агрессии РФ против Украины сохраняется, поэтому нужен высокий уровень бдительности — значительный отвод российских войск пока не наблюдается”, — передал Гебештрайт.

Шольц поделился с Байденом впечатлениями от последних поездок в Киев и Москву. Оба лидера приветствовали заявления президента России Путина о том, что дипломатические усилия следует продолжать.

По словам представителя правительства ФРГ, важно вступить в конструктивный диалог по вопросам европейской безопасности, выполнить Минские договоренности и при поддержке Германии и Франции — достичь прогресса в Нормандском формате. “Ключ к этому лежит в Москве. Россия должна сделать реальные шаги для деэскалации”, — отмечается в сообщении.

Также подчеркивается, что в Берлине и Вашингтоне в очередной раз подтвердили: в случае дальнейшей военной агрессии против территориальной целостности и суверенитета Украины Россию могут ожидать серьезные последствия.

Напомним

15 февраля канцлер Германии Олаф Шольц прибыл в Москву с официальным визитом, где провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

Шольц в свою очередь был немногословен. Он заявил: “очень важно, чтобы взаимоотношения между государствами решались путем диалога”.

Украинские Национальные Новости

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