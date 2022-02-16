Шольц та Байден обговорили ризики агресії РФ проти України
Київ • УНН
КИЇВ. 17 лютого. УНН. Канцлер Німеччини Олаф Шольц провів телефонну розмову з президентом США Джо Байденом. Вони обмінялися думками щодо ситуації в Україні та навколо неї. Про це повідомив речник уряду ФРН Штеффен Гебештрайт, інформує УНН.
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Співрозмовники погодилися, що ситуація залишається надзвичайно серйозною з огляду на нарощування російських військ поблизу України.
“Ризик військової агресії РФ проти України зберігається, тож потрібен найвищий рівень пильності — значного відведення російських військ поки що не спостерігається”, — передав Гебештрайт.
Шольц поділився з Байденом враженнями від останніх поїздок до Києва та Москви. Обидва лідери вітали заяви президента Росії Путіна про те, що дипломатичні зусилля слід продовжувати.
За словами речника уряду ФРН, важливо вступити в конструктивний діалог з питань європейської безпеки, виконати Мінські домовленості та — за підтримки Німеччини і Франції — досягти прогресу в Нормандському форматі. “Ключ до цього лежить у Москві. Росія має зробити реальні кроки для деескалації”, — наголошується у повідомленні.
Також підкреслюється, що в Берліні й Вашингтоні вкотре підтвердили: в разі подальшої військової агресії проти територіальної цілісності та суверенітету України Росію можуть очікувати серйозні наслідки.
Нагадаємо
15 лютого канцлер Німеччини Олаф Шольц прибув до Москви з офіційним візитом, де провів переговори з президентом Росії Володимиром Путіним.
Шольц в свою чергу був небагатослівний. Він заявив:"дуже важливо, щоб взаємини між державами вирішувалися шляхом діалогу".