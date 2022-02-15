Шольц прибыл на переговоры с Путиным. Его посадили за тот же длинный стол, что и Макрона

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Киев • УНН

 • 47792 просмотра

КИЕВ. 15 февраля. УНН. Президент России Владимир Путин принял немецкого канцлера Олафа Шольца в Москве 15 февраля. Встречу транслировали российские СМИ, пишет УНН.

Детали

Судя по всему, во время встречи два лидера сидели за тем же либо идентичным длинным столом, за которым ранее Путин встречался со своим францзским коллегой Эммануэлем Макроном.

Цитата

"Сегодня значительную часть времени мы посвятим обсуждению вопроса о ситуации в Европе, связанной с безопасностью, и с теми дискуссиями, которые сейчас так остро развернулись по этому вопросу, в том числе в связи с событиями вокруг Украины", - заявил Путин в начале переговоров.

Президент России также напомнил: "Совсем недавно здесь принимал французского коллегу, мы тоже с ним все эти темы обсуждали".

Шольц в свою очередь был немногословен. Он заявил: "Очень важно, чтобы взаимоотношения между государствами разрешались путем диалога".

Что было раньше

Как сообщалось, президента Франции Эммануэля Макрона во время переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным 11 февраля держали на расстоянии за длинным столом, потому что он отказался от просьбы Кремля сделать тест на COVID-19.

Два источника, знакомые с протоколом о состоянии здоровья президента Франции, сообщили агентству Reuters, что Макрон имел выбор: либо он согласится на ПЦР-тест, проведенный российскими властями, и ему позволят приблизиться к Путину, либо он откажется и будет вынужден строго соблюдать социальную дистанцию.

Сегодня стало известно, что канцлер ФРГ Олаф Шольц по прибытии в Россию также отказался делать российский ПЦР-тест на коронавирус.

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