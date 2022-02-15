Шольц прибыл в Россию: СМИ пишут, как и Макрон отказался сдавать российский ПЦР-тест
Киев • УНН
КИЕВ. 15 февраля. УНН. Канцлер ФРГ Олаф Шольц прибыл в Россию, где отказался сдавать российский ПЦР-тест на коронавирус. Шольц попросил подняться на борт самолета врача из немецкого посольства для сдачи теста, пишет УНН со ссылкой на Bild.
Детали
Немецкие журналисты публикуют первые кадры прибытия канцлера в Россию для переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.
Сообщается, что Олаф Шольц, как и ранее президент Франции, отказался сдавать российский ПЦР-тест на коронавирус и попросил врача из посольства ФРГ в России подняться на борт самолета и взять тест с помощью переносного устройства для тестирования. На одной из фотографий видно, как медик поднимается на самолет вместе с Олафом Шольцем.
Kanzler verweigert im Moskau nach Landung russischen PCR-Test. Lässt im dt. Regierungsflieger mitgebrachten Test machen. Dazu steigt gerade Ärztin zu. @welt pic.twitter.com/wVyQTajYYF— Robin Alexander (@robinalexander_) February 15, 2022
Добавим
Как сообщалось, президента Франции Эммануэля Макрона во время переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным 11 февраля держали на расстоянии за длинным столом, потому что он также отказался от просьбы Кремля сдать тест на COVID-19.
Два источника, знакомые с протоколом о состоянии здоровья президента Франции, сообщили агентству Reuters, что Макрон имел выбор: либо он согласится на ПЦР-тест, проведенный российскими властями, и ему позволят приблизиться к Путину, либо он откажется и будет вынужден строго соблюдать социальную дистанцию.