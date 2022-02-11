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Тайна "длинного стола" с Путиным: Макрон не захотел, чтобы россияне получили его ДНК через ПЦР-тест

Киев • УНН

 • 42820 просмотра

КИЕВ. 11 февраля. УНН. Президента Франции Эммануэля Макрона во время переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным держали на расстоянии, потому что он отказался от просьбы Кремля сдать тест на COVID-19. Об этом Reuters сообщили два источника в окружении Макрона, пишет УНН.

Детали

Два источника, знакомые с протоколом о состоянии здоровья президента Франции, сообщили агентству Reuters, что у Макрона был выбор: либо он согласится на ПЦР-тест, проведенный российскими властями, и ему позволят приблизиться к Путину, или он откажется и будет вынужден строже соблюдать социальную дистанцию.

"Мы очень хорошо знали, что не будет рукопожатия и будет этот длинный стол. Но мы не могли смириться с тем, что они получат в свои руки ДНК президента", - сказал один из источников Reuters.

Второй источник в окружении Макрона подтвердил, что президент отказался пройти российский ПЦР-тест. Источник сообщил, что Макрон взамен сдал французский ПЦР-тест перед отъездом и тест на антиген, сделанный его собственным врачом в России.

"Россияне сказали нам, что Путина нужно держать в строгом медицинском пузыре", - сказал второй источник.

Добавим

Президент Франции Эммануэль Макрон на этой неделе встретился с российским лидером Владимиром Путиным. Переговоры длились более пяти часов.

Протокольная съемка перед началом переговоров за закрытыми дверями сфотографировала двух президентов, которые сидели за длинным четырехметровым столом по разные стороны друг от друга. Большая дистанция между лидерами двух стран моментально породила множество теорий и шуток.

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