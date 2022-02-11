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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Таємниця "довгого столу" з Путіним: Макрон не захотів, щоб росіяни отримали його ДНК через ПЛР-тест

Таємниця "довгого столу" з Путіним: Макрон не захотів, щоб росіяни отримали його ДНК через ПЛР-тест

Київ • УНН

 • 42827 перегляди

КИЇВ. 11 лютого. УНН. Президента Франції Еммануеля Макрона під час переговорів із президентом РФ Володимиром Путіним тримали на відстані, тому що він відмовився від прохання Кремля здати тест на COVID-19. Про це Reuters повідомили два джерела в оточенні Макрона, пише УНН.

Деталі

Два джерела, знайомі з протоколом про стан здоров'я президента Франції, повідомили агентству Reuters, що Макрон мав вибір: або він погодиться на ПЛР-тест, проведений російською владою, і йому дозволять наблизитися до Путіна, або він відмовиться і буде змушений дотримуватися суворішої соціальної дистанції.

Ми дуже добре знали, що не буде рукостискання і буде цей довгий стіл. Але ми не могли змиритися з тим, що вони отримають у свої руки ДНК президента", - сказав один із джерел Reuters.

Друге джерело в оточенні Макрона підтвердило, що президент відмовився пройти російський ПЛР-тест. Джерело повідомило, що Макрон натомість здав французький ПЛР-тест перед від'їздом і тест на антиген, зроблений його власним лікарем у Росії.

"Росіяни сказали нам, що Путіна потрібно тримати в суворому медичному міхурі", - сказав друге джерело.

Додамо

Президент Франції Еммануель Макрон цього тижня зустрівся з російським лідером Володимиром Путіним. Переговори тривали понад п'ять годин.

Протокольна зйомка перед початком переговорів за зачиненими дверима сфотографувала двох президентів, які сиділи за довгим чотириметровим столом по різні боки один від одного. Велика дистанція між лідерами двох країн моментально породила безліч теорій та жартів.

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