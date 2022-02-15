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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Шольц прибув до Росії: ЗМІ пишуть, як і Макрон відмовився здавати російський ПЛР-тест

Шольц прибув до Росії: ЗМІ пишуть, як і Макрон відмовився здавати російський ПЛР-тест

Київ • УНН

 • 20952 перегляди

КИЇВ. 15 лютого. УНН. Канцлер ФРН Олаф Шольц прибув до Росії, де відмовився здаввати російський ПЛР-тест на коронавірус. Шольц попросив піднятися на борт літака лікаря з німецького посольства для проведення тесту, пише УНН із посиланням на Bild.

Деталі

Німецькі журналісти публікують перші кадри прибуття канцлера до Росії для переговорів із президентом РФ Володимиром Путіним.

Повідомляється, що Олаф Шольц, як і раніше президент Франції, відмовився здавати російський ПЛР-тест на коронавірус і попросив лікаря з посольства ФРН у Росії піднятися на борт літака та взяти тест за допомогою переносного пристрою для тестування. На одній із фотографій видно, як медик піднімається на літак разом із Олафом Шольцем.

Kanzler verweigert im Moskau nach Landung russischen PCR-Test. Lässt im dt. Regierungsflieger mitgebrachten Test machen. Dazu steigt gerade Ärztin zu. @welt pic.twitter.com/wVyQTajYYF

— Robin Alexander (@robinalexander_) February 15, 2022

Додамо

Як повідомлялося, президента Франції Еммануеля Макрона під час переговорів із президентом РФ Володимиром Путіним 11 лютого тримали на відстані за довгим столом, тому що він також відмовився від прохання Кремля здати тест на COVID-19.

Два джерела, знайомі з протоколом про стан здоров'я президента Франції, повідомили агентству Reuters, що Макрон мав вибір: або він погодиться на ПЛР-тест, проведений російською владою, і йому дозволять наблизитися до Путіна, або він відмовиться і буде змушений суворо дотримуватися соціальної дистанції.

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