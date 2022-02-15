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Шольц прибув на переговори з Путіним. Його посадили за той самий довгий стіл, що й Макрона

Шольц прибув на переговори з Путіним. Його посадили за той самий довгий стіл, що й Макрона

Київ • УНН

 • 47793 перегляди

КИЇВ. 15 лютого. УНН. Президент Росії Володимир Путін прийняв німецького канцлера Олафа Шольца у Москві 15 лютого. Зустріч транслювали російські ЗМІ, пише УНН.

Деталі

Імовірно, під час зустрічі два лідери сиділи за тим самим або ідентичним довгим столом, за яким раніше Путін зустрічався зі своїм францзьким колегою Еммануелем Макроном.

Цитата

"Сьогодні значну частину часу ми присвятимо обговоренню питання щодо ситуації в Європі, пов'язаної з безпекою, та з тими дискусіями, які зараз так гостро розгорнулися з цього питання, зокрема у зв'язку з подіями навколо України", - заявив Путін на початку переговорів.

Президент Росії також нагадав: "Зовсім нещодавно тут приймав французького колегу, ми теж із ним усі ці теми обговорювали".

Шольц зі свого боку був небагатослівним. Він заявив: "Дуже важливо, щоб взаємини між державами вирішували за допомогою діалогу".

Що було раніше

Як повідомляли, президента Франції Еммануеля Макрона під час переговорів із президентом РФ Володимиром Путіним 11 лютого тримали на відстані за довгим столом, бо вінвідмовився від прохання Кремля зробити тест на COVID-19.

Два джерела, знайомі з протоколом про стан здоров'я президента Франції, повідомили агентству Reuters, що Макрон мав вибір: або він погодиться на ПЛР-тест, проведений російською владою, і йому дозволять наблизитися до Путіна, або він відмовиться і буде змушений суворо дотримуватися соціальної дистанції. 

Сьогодні стало відомо, що канцлер ФРН Олаф Шольц після прибуття до Росії також відмовився робити російський ПЛР-тест на коронавірус.

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