Шольц обсудит с Макроном, как ЕС действовать едино на фоне победы Трампа
Киев • УНН
Канцлер Германии заявил о важности единства ЕС в случае победы Трампа на выборах в США. Шольц обсудит этот вопрос с Макроном и лидерами ЕС в Будапеште.
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Германия остается надежным трансатлантическим партнером, однако после победы Дональда Трампа на президентских выборах в США - ЕС должен действовать особенно едино. Этот вопрос завтра обсудят в Будапеште вместе с президентом Франции Эммануэлем Макроном и главами государств и правительств ЕС. Об этом Шольц написал в соцсети Х, передает УНН.
"Германия остается надежным трансатлантическим партнером. Это касается угрозы, которую представляет, по оценке всех союзников по НАТО, россия для безопасности на всем евроатлантическом пространстве. Теперь ЕС должен стоять особенно близко и действовать едино. Как канцлер я работаю над этой целью вместе с Эммануэлем Макроном. Мы тесно сотрудничаем с главами государств и правительств ЕС - завтра в Будапеште и в ближайшие недели", - написал Шольц.
Он отметил, что Германию и США объединяют партнерство и дружба, которые развивались на протяжении десятилетий.
"Мы можем достичь гораздо большего, работая вместе, чем друг против друга", - добавил Шольц.
Напомним
По последним прогнозам, у Дональда Трампа 279, а у Камалы Харрис - 223 голосов выборщиков из 270 необходимых для победы на президентских выборах в США.