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Шмыгаль заверил, что Украина завершит год с выполнением всех социальных обязательств

Киев • УНН

 • 20707 просмотра

КИЕВ. 20 декабря. УНН. Украина завершит год с выполнением всех социальных обязательств, предусмотренных нынешним бюджетом. Об этом написал в Facebook Премьер-министр Денис Шмыгаль, подводя итоги недели, передает УНН.

Шмыгаль заверил, что Украина завершит год с выполнением всех социальных обязательств

"Украина завершит год с выполнением всех социальных обязательств, предусмотренные нынешним бюджетом", - отметил Шмыгаль.

При этом он напомнил, что накануне Президент Владимир Зеленский и Международный валютный фонд сообщили, что миссия МВФ начнет работу в Украине со следующей недели. "Для Украины это является подтверждением поддержки МВФ в проведении реформ и позитивным сигналом о выплате очередного транша. А для наших международных финансовых партнеров и банковской среды - маркером стабильности", - указал глава правительства.

Также Премьер вспомнил и подписанное на этой неделе правительством соглашение с ЕБРР на сумму 450 млн евро, что, по его словам, "будут направлены на развитие дорожной инфраструктуры". "В частности, речь идет о капитальном ремонте автодороги М-05 Киев-Одесса и строительстве Северного обхода города Львова", - добавил он.

Говоря о принятом Бюджете-2021, Шмыгаль отметил, что "основное увеличение расходов в нем предусмотрено на медицину (+47 млрд грн) и образование (+23 млрд грн). Также заложено существенное увеличение финансирования безопасности и обороны (+21 млрд грн) и социальной помощи людям (+19 млрд грн)".

"Важно, что ставки НДС, НДФЛ, ЕСВ, налога на прибыль предприятий остаются без изменений. В то же время в Госбюджете предусмотрен рост заработных плат для медиков, педагогов, военнослужащих. Бюджет сбалансирован с точки зрения доходов-расходов и реалистичный к исполнению", - отметил глава правительства.

Добавим, обещания Шмыгаля о выполнении всех социальных обязательств появились на фоне того, как дефицит Пенсионного фонда в этом году уже превысил 18 млрд грн. В бюджетном комитете ВР отмечали, что финансовое состояние Пенсионного фонда в т.г. значительно ухудшилось и продолжает увеличиваться его зависимость от ресурсов государственного бюджета и займов за счет ЕКС.

Напомним, ранее в профильном комитете ВР заявляли, что в Пенсионном фонде может не хватить средств для выплаты пенсий до конца года.

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