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Перший перегляд програми stand-by: місія МВФ розпочнеться 21 грудня

Київ • УНН

 • 14040 перегляди

КИЇВ. 18 грудня. УНН. Місія МВФ з першого перегляду програми stand-by розпочнеться 21-23 грудня. Про це у своєму Twitter повідомив Президент України Володимир Зеленський, передає УНН.

Перший перегляд програми stand-by: місія МВФ розпочнеться 21 грудня

Президент привітав рішення МВФ розпочати свою "місію в Україні з 21 по 23 грудня".

"Через #COVID місія буде спілкуватися в Інтернеті, щоб переглянути Угоду про очікування. Україна залишається надійним партнером МВФ, оскільки наша співпраця принесе користь українському народові", - написав Зеленський.

Раніше прем’єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що уряд України очікує черговий транш від Міжнародного валютного фонду у лютому-березні наступного року. 

Минулого тижня Шмигаль заявив, що Кабінет міністрів України очікує найближчими днями оголошення дати прибуття в країну місії Міжнародного валютного фонду. Також нещодавно міністр фінансів України Сергій Марченко за підсумками засідання Верховної Ради розповів, коли Україна зможе відмовитись від запозичень МВФ.

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