Україна очікує транш МВФ у лютому-березні - Шмигаль

Він назвав ці терміни “реалістичними”, якщо не виникне чергових “сюрпризів”. Шмигаль наголосив, що цього року транш отримати вже не вдасться

“Місія має бути призначена, ми пройшли всі процедури... Якщо ми говоримо про прогнозоване майбутнє, то хотілося б мати це не пізніше лютого, але лютий-березень — це прогнози, які ми обговорюємо спільно з МВФ”, — зазначив прем’єр.

Минулого тижня Шмигаль заявив, що Кабінет міністрів України очікує найближчими днями оголошення дати прибуття в країну місії Міжнародного валютного фонду. Також нещодавно міністр фінансів України Сергій Марченко за підсумками засідання Верховної Ради розповів, коли Україна зможе відмовитись від запозичень МВФ.