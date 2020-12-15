Марченко розповів, коли Україна зможе відмовитись від запозичень МВФ
Київ • УНН
КИЇВ. 15 грудня. УНН. Україна за умови “виконання домашнього завдання” зможе в 2023 році відмовитись від запозичень до Бюджету з боку Міжнародного валютного фонду. Про це заявив міністр фінансів України Сергій Марченко за підсумками засідання Верховної Ради у вівторок в ефірі каналу “ZIK”, передає кореспондент УНН.
“В 2023 році, якщо ми будемо якісно виконувати домашню роботу, в бюджет нам не потрібно буде запозичувати з боку Міжнародного валютного фонду”, — сказав Марченко.
Водночас, з його слів, це не означатиме відмову від співпраці з МВФ.
“Це — крайня стадія взаємодії з МВФ — запозичення напряму в бюджет. Звичайно, треба від цього відходити, і мати можливість самостійно бути самодостатньою країною. Ми над цим працюємо”, — додав міністр.
Нагадаємо, минулого тижня прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що Україна найближчим часом очікує повідомлення про початок роботи місії Міжнародного валютного фонду у країні для перегляду програми співпраці з МВФ і отримання чергового траншу кредиту від Фонду.