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ЄБРР надає Україні 450 млн євро на будівництво і ремонт доріг

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 грудня. УНН. Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР) надає позику у розмірі 450 мільйонів євро українському державному дорожньому агентству "Укравтодор". Про це сказано у заяві, поширеній сьогодні ЄБРР, передає УНН.

ЄБРР надає Україні 450 млн євро на будівництво і ремонт доріг

"Кошти підуть на реконструкцію ділянок дороги М05 "Київ-Одеса" і будівництво нової північній об'їзної дороги навколо Львова. Обидва є частиною Транс'європейської транспортної мережі (TEN-T) і мають стратегічне значення для внутрішніх і міжнародних сполучень України, зокрема з Європейським Союзом", - йдеться у заяві.

Повідомляється також, що в рамках проекту уряд України "зобов'язується поліпшити систему закупівель Укравтодору та посилити його внутрішній контроль, політику і процедури для запобігання хабарництва та корупції".

За даними банку, фінансування "Укравтодору" буде складатися з трьох траншів. Транші I і III на загальну суму 290 мільйонів євро будуть спрямовані на реконструкцію 275 км дороги М05 "Київ-Одеса", що сполучає столицю і порти Чорного моря.

Транш II у розмірі 160 мільйонів євро буде використовуватися для фінансування будівництва 24-кілометрової північної ділянки кільцевої об'їзної дороги навколо Львова.

Крім того, повідомляється, що кошти ЄБРР будуть фінансувати стратегічне оцінювання безпеки дорожнього руху по всій національній дорожній мережі з метою виявлення і визначення пріоритетності ділянок з високим рівнем ризику і реалізацію відповідних заходів щодо пом'якшення наслідків. Кошти також будуть використовуватися для впровадження систем, що дозволяють управляти впливом крупногабарітнихтранспортних засобів.

Звістку про фіндопомогу вже прокоментував прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

#ЄБРР надасть Україні 450 млн євро на розвиток дорожньої інфраструктури. Це не лише зробить життя людей комфортнішим, але і створить мультиплікативний ефект для зростання економіки. Вдячні @EBRD за послідовну підтримку інвестиційних проєктів в Україні.

— Denys Shmyhal (@Denys_Shmyhal) December 18, 2020

"Це не тільки зробить життя людей комфортнішим, а й створить мультиплікативний ефект для зростання економіки. Вдячні ЄБРР за послідовну підтримку інвестиційних проектів в Україні", - написав він.

Нагадаємо, раніше стало відомо що ЄБРР і Європейський Союз розширюють свою підтримку малих і середніх підприємств в країнах "Східного партнерства" - Вірменії, Азербайджані, Білорусі, Грузії, Молдові та Україні.

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