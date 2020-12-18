ЕБРР предоставляет Украине 450 млн евро на строительство и ремонт дорог

"Средства пойдут на реконструкцию участков дороги М05 "Киев-Одесса" и строительство новой северной объездной дороги вокруг Львова. Оба являются частью Трансъевропейской транспортной сети (TEN-T) и имеют стратегическое значение для внутренних и международных сообщений Украины, в частности - с Европейским Союзом", - говорится в заявлении.

Сообщается также, что в рамках проекта правительство Украины "обязуется улучшить систему закупок Укравтодора и усилить его внутренний контроль, политику и процедуры для предотвращения взяточничества и коррупции".

По данным банка, финансирование "Укравтодора" будет состоять из трех траншей. Транши I и III на общую сумму 290 млн евро будут направлены на реконструкцию 275 км дороги М05 "Киев-Одесса", соединяющей столицу и порты Черного моря.

Транш II в размере 160 млн евро будет использоваться для финансирования строительства 24-километрового северного участка кольцевой объездной дороги вокруг Львова.

Кроме того, сообщается, что средства ЕБРР будут финансировать стратегическое оценивание безопасности дорожного движения по всей национальной дорожной сети с целью выявления и определения приоритетности участков с высоким уровнем риска и реализацию соответствующих мероприятий по смягчению последствий. Средства также будут использоваться для внедрения систем, позволяющих управлять влиянием крупногабаритнихтранспортних средств.

Известие о финпомощи уже прокомментировал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

# ЕБРР предоставит Украине 450 млн евро на развитие дорожной инфраструктуры. Это не только сделает жизнь людей более комфортной, но и создаст мультипликативный эффект для роста экономики. Благодарны @EBRD за последовательную поддержку инвестиционных проектов в Украине.

"Это не только сделает жизнь людей более комфортной, но и создаст мультипликативный эффект для роста экономики. Благодарны ЕБРР за последовательную поддержку инвестиционных проектов в Украине", - написал он.

Напомним, ранее стало известно, что ЕБРР и Европейский Союз расширяют свою поддержку малых и средних предприятий в странах "Восточного партнерства" - Армении, Азербайджане, Беларуси, Грузии, Молдове и Украине.