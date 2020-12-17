ЕБРР и ЕС расширят поддержку малого бизнеса в Украине и других странах "Восточного партнерства"
Киев • УНН
КИЕВ. 17 декабря. УНН. Европейский банк реконструкции и развития и Европейский Союз расширяют свою поддержку малых и средних предприятий в странах "Восточного партнерства" - Армении, Азербайджане, Беларуси, Грузии, Молдове и Украине, на фоне серьезного экономического спада в результате пандемии коронавируса. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте ЕБРР в четверг, передает УНН.
"Консультационные услуги ЕБРР, подкрепленные грантами ЕС в размере 5 млн евро, направлены на удовлетворение потребностей малых и средних предприятий и содействие их роста за счет привлечения местных и международных консультантов. Новая программа будет поддерживать компании во внедрении цифровых технологий для бесперебойной работы, повышения их конкурентоспособности и экспортного потенциала, увеличивая их шансы на доступ к финансам, необходимых для роста", - говорится в заявлении.
Сообщается, что программа является продолжением более масштабных усилий ЕБРР и ЕС по стимулированию роста малых и средних предприятий в странах "Восточного партнерства" с помощью деловых консультаций и международного опыта.
Ожидается, что в ближайшие три года более 250 малых и средних предприятий получат такие консультационные услуги, заверили в банке.
"Консультационные услуги, в частности, на поддержку цифровизации, являются важным элементом для МСП, чтобы они могли преодолеть текущий кризис и использовать свой потенциал роста после пандемии. В рамках реакции Европейской группы на вспышку коронавируса Европейская комиссия мобилизовала пакет экстренной поддержки для Армении, Азербайджана, Беларуси, Грузии, Молдовы и Украины. Он включал новую программу поддержки на 100 млн евро для помощи МСП, а также содействие, ускорение и адаптацию существующих кредитных линий и грантов в размере 200 млн евро для малых и средних предприятий в местной валюте в рамках инициативы EU4Business", - заявил директор по вопросам "Восточного соседства и институционального строительства" Европейской комиссии Лоуренс Мередит.
Как сообщал УНН, в Министерстве здравоохранения Украины планируют привлечение кредитных средств в размере около 140 млн долларов от Всемирного банка и ЕБРР для вакцинации украинцев от COVID-19.