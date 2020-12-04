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Украина планирует привлечь около 140 млн долларов на вакцинацию от COVID-19

Украина планирует привлечь около 140 млн долларов на вакцинацию от COVID-19

Киев  •  УНН

 • 19034 просмотра

КИЕВ. 5 декабря. УНН. В Министерстве здравоохранения планируют привлечение кредитных средств в размере около 140 млн долларов от Всемирного банка и Европейского банка реконструкции и развития для вакцинации украинцев от COVID-19. Об этом в эфире одного из телеканалов заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает УНН.

“У нас есть дополнительные средства. Мы договорились со Всемирным банком по привлечению кредитных ресурсов — около 50 миллионов долларов. И еще у нас есть с ЕБРР также привлечение 75 миллионов евро (около 90 миллионов долларов — ред.) именно на вопрос вакцинации. Мне кажется, что сумму нужно эту увеличивать”, — отметил Степанов.

Министр напомнил, что согласно расчетам Минздрава, необходимая сумма, которая должна быть заложена в бюджет на вакцинацию населения от СOVID-19 составляет 15,1 млрд грн, тогда как в нынешней редакции проекта государственного бюджета на 2021 год предполагается только 2,6 млрд грн.

Добавим, глава Минздрава заявил, что в бюджет в 156,2 млрд грн, который предусмотрен на здравоохранение на 2021 год, нужно добавить около 57 млрд грн.

Максим Степанов также рассказал, что в проекте Государственного бюджета на 2021 год не поддержан бюджетный запрос Минздрава на повышение заработной платы медицинским работникам, а потому он воздержался при голосовании за этот документ.

Как сообщал УНН, Украина находится на финальных стадиях подписания документов с компаниями-производителями вакцины против COVID-19.

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