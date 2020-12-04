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Україна планує залучити близько 140 млн доларів на вакцинацію від COVID-19

Україна планує залучити близько 140 млн доларів на вакцинацію від COVID-19

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 грудня. УНН. У Міністерстві охорони здоров’я планують залучення кредитних коштів у розмірі близько 140 млн доларів від Світового банку та Європейського банку реконструкції та розвитку для вакцинації українців від COVID-19. Про це в ефірі одного з телеканалів заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає УНН.

“У нас є додаткові кошти. Ми домовилися зі Світовим банком щодо залучення кредитних ресурсів — близько 50 мільйонів доларів. І ще в нас є з ЄБРР також залучення 75 мільйонів євро (близько 90 мільйонів доларів — ред.) саме на питання вакцинації. Мені здається, що суму треба цю збільшувати”, — зазначив Степанов.

Міністр нагадав, що згідно з розрахунками МОЗ, необхідна сума, яка має бути закладена у бюджет на вакцинацію населення від СOVID-19, становить 15,1 млрд грн, тоді як у нинішній редакції проекту Державного бюджету на 2021 рік передбачається лише 2,6 млрд.

Додамо, голова МОЗ заявив, що до бюджету в 156,2 млрд грн, який передбачений на охорону здоров’я на 2021 рік, потрібно додати близько 57 млрд грн.

Максим Степанов також розповів, що у проекті Державного бюджету на 2021 рік не підтримано бюджетний запит МОЗ на підвищення заробітної плати медичним працівникам, а тому він утримався під час голосування за цей документ.

Як повідомляв УНН, Україна знаходиться на фінальних стадіях підписання документів з компаніями-виробниками вакцини проти COVID-19.

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