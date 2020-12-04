Степанов: у бюджет на вакцинацію населення від СOVID-19 має бути закладено 15,1 млрд гривень

"Велика Британія офіційно схвалила вакцину проти COVID-19... Це означає, що нарешті з'явиться захист від хвороби, який врешті-решт дозволить відновити життя та запустити економіку. Ми зі свого боку співпрацюємо з усіма світовими ініціативами щодо виготовлення вакцин проти коронавірусу, щоб українці отримали вакцину якнайшвидше", - заявив Степанов.

Він нагадав, що Україна очікує отримати близько 8 млн доз по глобальній ініціативі COVAX.

"Усі закупівлі будуть розраховуватись через ДП "Медичні закупівлі". Згідно з розрахунками МОЗ, необхідна сума, яка має бути закладена у бюджет на вакцинацію населення від СOVID-19 - становить 15,1 млрд грн. Ці розрахунки прозорі та зрозумілі: ми маємо попередню вартість вакцини, кількість людей, яких ми маємо вакцинувати за кошти державного бюджету – це люди, які знаходяться у групі ризику та за професійною ознакою – це медпрацівники, працівники освіти, працівники Нацполіції. Це також люди віком понад 60 років і ті, які мають супутні захворювання", - пояснив міністр.

Нагадаємо, за даними МОЗ, вакцина від коронавірусної хвороби COVID-19 світових виробників очікується в Україні на кінець першого – початок другого кварталу 2021 року.