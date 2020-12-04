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Степанов: у бюджет на вакцинацію населення від СOVID-19 має бути закладено 15,1 млрд гривень

Степанов: у бюджет на вакцинацію населення від СOVID-19 має бути закладено 15,1 млрд гривень

Київ • УНН

 • 13053 перегляди

КИЇВ. 4 грудня. УНН. До Державного бюджету України має бути закладено понад 15 млрд грн на вакцинацію населення від коронавірусу, що передбачає вакцинацію за держкошт осіб із "груп ризику". Про це під час години запитань до уряду сказав міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає кореспондент УНН.

"Велика Британія офіційно схвалила вакцину проти COVID-19... Це означає, що нарешті з'явиться захист від хвороби, який врешті-решт дозволить відновити життя та запустити економіку. Ми зі свого боку співпрацюємо з усіма світовими ініціативами щодо виготовлення вакцин проти коронавірусу, щоб українці отримали вакцину якнайшвидше", - заявив Степанов.

Він нагадав, що Україна очікує отримати близько 8 млн доз по глобальній ініціативі COVAX.

"Усі закупівлі будуть розраховуватись через ДП "Медичні закупівлі". Згідно з розрахунками МОЗ, необхідна сума, яка має бути закладена у бюджет на вакцинацію населення від СOVID-19 - становить 15,1 млрд грн. Ці розрахунки прозорі та зрозумілі: ми маємо попередню вартість вакцини, кількість людей, яких ми маємо вакцинувати за кошти державного бюджету – це люди, які знаходяться у групі ризику та за професійною ознакою – це медпрацівники, працівники освіти, працівники Нацполіції. Це також люди віком понад 60 років і ті, які мають супутні захворювання", - пояснив міністр.

Нагадаємо, за даними МОЗ, вакцина від коронавірусної хвороби COVID-19 світових виробників очікується в Україні на кінець першого – початок другого кварталу 2021 року.

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