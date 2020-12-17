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ЄБРР і ЄС розширять підтримку малого бізнесу в Україні та інших країнах "Східного партнерства"

Київ • УНН

 • 14357 перегляди

КИЇВ. 17 грудня. УНН. Європейський банк реконструкції і розвитку і Європейський Союз розширюють свою підтримку малих і середніх підприємств у країнах "Східного партнерства" - Вірменії, Азербайджані, Білорусі, Грузії, Молдові та Україні, на тлі серйозного економічного спаду у результаті пандемії коронавірусу. Про це йдеться у заяві, опублікованій на сайті ЄБРР у четвер, передає УНН.

ЄБРР і ЄС розширять підтримку малого бізнесу в Україні та інших країнах "Східного партнерства"

"Консультаційні послуги ЄБРР, підкріплені грантами ЄС в розмірі 5 млн євро, спрямовані на задоволення потреб малих і середніх підприємств та сприяння їх зростання за рахунок залучення місцевих та міжнародних консультантів. Нова програма буде підтримувати компанії у впровадженні цифрових технологій для безперебійної роботи, підвищення їх конкурентоспроможності та експортного потенціалу, збільшуючи їх шанси на доступ до фінансів, необхідних для росту", - сказано у заяві.

Повідомляється, що програма є продовженням більш масштабних зусиль ЄБРР і ЄС щодо стимулювання зростання малих і середніх підприємств у країнах "Східного партнерства" за допомогою ділових консультацій і міжнародного досвіду.

Очікується, що в найближчі три роки понад 250 малих і середніх підприємств отримають такі консультаційні послуги, запевнили у банку.

"Консультаційні послуги, зокрема, на підтримку цифровізації, є важливим елементом для МСП, щоб вони могли подолати поточну кризу і використовувати свій потенціал зростання після пандемії. У рамках реакції Європейської групи на спалах коронавірусу Європейська комісія мобілізувала пакет екстреної підтримки для Вірменії, Азербайджану, Білорусі, Грузії, Молдови та України. Він включав нову програму підтримки на 100 мільйонів євро для допомоги МСП, а також сприяння, прискорення і адаптацію існуючих кредитних ліній та грантів в розмірі 200 мільйонів євро для малих і середніх підприємств у місцевій валюті у рамках ініціативи EU4Business", - заявив директор з питань "Східного сусідства та інституційного будівництва" Європейської комісії Лоуренс Мередіт.

Як повідомляв УНН, у Міністерстві охорони здоров'я України планують залучення кредитних коштів у розмірі близько 140 млн доларів від Світового банку і ЄБРР для вакцинації українців від COVID-19.

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