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Шмигаль запевнив, що Україна завершить рік з виконанням всіх соціальних зобов’язань

Київ • УНН

 • 20707 перегляди

КИЇВ. 20 грудня. УНН. Україна завершить рік з виконанням всіх соціальних зобов’язань, які були передбачені нинішнім бюджетом. Про це написав у Facebook Прем'єр-міністр Денис Шмигаль, підводячи підсумки тижня, передає УНН.

Шмигаль запевнив, що Україна завершить рік з виконанням всіх соціальних зобов’язань

"Україна завершить рік з виконанням всіх соціальних зобов’язань, які були передбачені нинішнім бюджетом", - зазначив Шмигаль.

При цьому він нагадав, що напередодні Президент Володимир Зеленський та Міжнародний валютний фонд повідомили, що місія МВФ почне роботу в Україні з наступного тижня. "Для України це є підтвердженням підтримки МВФ у провадженні реформ та позитивним сигналом щодо виплати чергового траншу. А для наших міжнародних фінансових партнерів та банківського середовища — маркером стабільності", - вказав очільник уряду.

Також Прем'єр пригадав і підписану цього тижня урядом угоду з ЄБРР на суму 450 млн євро, що, з його слів, "будуть спрямовані на розвиток дорожньої інфраструктури". "Зокрема, ідеться про капітальний ремонт автошляху М-05 Київ-Одеса та будівництво Північного обходу міста Львова", - додав він.

Говорячи про ухвалений Бюджет-2021, Шмигаль відзначив, що "основне збільшення видатків у ньому передбачене на медицину (+47 млрд грн) та освіту (+23 млрд грн). Також закладене суттєве збільшення фінансування безпеки й оборони (+21 млрд грн) та соціальної допомоги людям (+19 млрд грн)".

"Важливо, що ставки ПДВ, ПДФО, ЄСВ, податку на прибуток підприємств залишаються без змін. Водночас у Держбюджеті передбачене зростання заробітних плат для медиків, освітян, військовослужбовців. Бюджет є збалансованим з точки зору доходів-видатків та реалістичний до виконання", - зауважив очільник уряду.

Додамо, обіцянки Шмигаля про виконання усіх соціальних зобов’язань з'явилися на тлі того, як дефіцит Пенсійного фонду цього року вже перевищив 18 млрд грн. у бюджетному комітеті ВР зазначали, що фінансовий стан Пенсійного фонду у п.р. значно погіршився та продовжує збільшуватися його залежність від ресурсів державного бюджету та позик за рахунок ЄКР.

Нагадаємо, раніше у профільному комітеті ВР заявляли, що у Пенсійному фонді може не вистачити коштів для виплати пенсій до кінця року.

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