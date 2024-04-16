Шмыгаль встретился со спецпредставителем США Прицкер: обсудили усиление ПВО и финансовую поддержку

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в рамках визита в рамках визита на Spring Meetings МВФ и Всемирного банка встретился со спецпредставителем США по экономическому восстановлению Украины Пенни Прицкер. Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление главы украинского правительства в Telegram.

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По словам Шмыгаля, главная тема встречи - привлечение американских инвестиций. Также премьер планирует встречу с представителями относительно перспективных проектов в Украине.

Для украинской победы важна поддержка экономики со стороны США - Прицкер

В Чикаго проводим встречу со спецпредставителем США по экономическому восстановлению Украины Пенни Прицкер. В рамках визита также обсудим финансовую поддержку, конфискацию российских активов, ситуацию в энергетике и усиление украинской ПВО - рассказал Шмыгаль.

Напомним,

Заместитель руководителя ОП Игорь Жовква заявил, что отношения между Киевом и Вашингтоном остаются стабильно партнерскими. США остаются самым надежным стратегическим партнером Украины.