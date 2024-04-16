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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
У Лубинца назвали категорию военнопленных, по которой сложнее всего вести переговоры с рф
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У Лубинца назвали категорию военнопленных, по которой сложнее всего вести переговоры с рф

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ГУР об "угрозе" наступления рф на Харьков: ситуация не изменилась
  •  69533 просмотра

ГУР об "угрозе" наступления рф на Харьков: ситуация не изменилась

Эксклюзив
Часть дискредитационной кампании: в СБУ отвергли заявления оккупантов, что некая "защита" якобы обжаловала в москве заочный арест Василия Малюка
  •  122307 просмотра

Часть дискредитационной кампании: в СБУ отвергли заявления оккупантов, что некая "защита" якобы обжаловала в москве заочный арест Василия Малюка

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15 апреля 2024, 11:30  •  135680 просмотра

Более 1,3 тыс. заявок подано через "Дія" в международный Реестр убытков

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15 апреля 2024, 09:20  •  136015 просмотра

С начала года в столичный ТЦК полицией доставлено более 1100 военнообязанных

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15 апреля 2024, 08:49  •  123279 просмотра

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С оборота 5 млн грн после уплаты налогов останется лишь 720 тыс. грн. Какие начисления платит в Киеве среднестатистическое ООО - инфографика

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Шмыгаль встретился со спецпредставителем США Прицкер: обсудили усиление ПВО и финансовую поддержку

Во время своего визита на весенние встречи МВФ и Всемирного банка премьер-министр Украины Денис Шмыгаль встретился со специальным представителем США Пенни Прицкер, чтобы обсудить привлечение американских инвестиций, финансовую поддержку, конфискацию российских активов, ситуацию в энергетическом секторе и усиление противовоздушной обороны Украины.

Экономика •   •  6250 просмотра
Шмыгаль встретился со спецпредставителем США Прицкер: обсудили усиление ПВО и финансовую поддержку

Проблема с поставками вооружений грозит заморозкой конфликта и новой границей Украины и рф – Болтон

По мнению бывшего советника президента США Джона Болтона, Украине грозит "замораживание" конфликта и новая граница с россией вдоль линии соприкосновения из-за возможных задержек в предоставлении американской военной помощи и предстоящих выборов в США.

Война •   •  6396 просмотра
Проблема с поставками вооружений грозит заморозкой конфликта и новой границей Украины и рф – Болтон

В Киеве состоится презентация спецвыпуска журнала "Локальная история", посвященного поэту Василию Стусу

Специальный выпуск журнала "Локальная история" о писателе, диссиденте и правозащитнике Василии Стусе будет презентован 23 апреля, в котором опубликованы воспоминания о его детстве, интервью с его семьей и исследователями, а также информация о его родном селе.

Новости Бизнеса •   •  3232 просмотра
В Киеве состоится презентация спецвыпуска журнала "Локальная история", посвященного поэту Василию Стусу

Посол США и гендиректор Westinghouse осмотрели энергоблок №1 Хмельницкой АЭС

Посол США Бриджит Бринк и генеральный директор компании Westinghouse Патрик Фрагман осмотрели энергоблок №1 Хмельницкой АЭС и обсудили планы строительства на станции нового реактора AP1000.

Экономика •   •  8211 просмотра
Посол США и гендиректор Westinghouse осмотрели энергоблок №1 Хмельницкой АЭС

У Лубинца назвали категорию военнопленных, по которой сложнее всего вести переговоры с рф

россия не желает вести переговоры об обмене осужденных украинских военнослужащих, в частности из полка "Азов", 36-й бригады морской пехоты, 501-го и 503-го батальонов, которые, по мнению россии, имеют "отягчающие обстоятельства", несмотря на то, что Украина предоставила правовой механизм для их репатриации.

Война •   •  31477 просмотра
Эксклюзив
У Лубинца назвали категорию военнопленных, по которой сложнее всего вести переговоры с рф

Высадка в Нормандии: россию пригласили на 80-летие операции, но без путина

российская делегация будет приглашена на празднование 80-й годовщины высадки союзников в Нормандии 6 июня, но без президента Владимира путина из-за его войны в Украине.

Война •   •  8780 просмотра
Высадка в Нормандии: россию пригласили на 80-летие операции, но без путина

Экс-первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского объявили в розыск

НАБУ объявило в розыск Олега Гладковского, бывшего первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны, за вероятную организацию закупки внедорожников для армии по завышенным ценам, что нанесло государству ущерб на сумму более 17 миллионов гривен.

Криминал и ЧП •   •  7841 просмотра
Экс-первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского объявили в розыск

На Филиппинах из-за сильной жары приостановили работу электростанций, есть риск блэкаутов

Филиппины столкнулись с кризисом в энергетике из-за жары, приведшей к остановке 19 объектов генерации на главном острове Лусон и переводу сети в режим повышенной готовности, что заставило правительство призвать население сократить потребление электроэнергии.

Новости Мира •   •  7879 просмотра
На Филиппинах из-за сильной жары приостановили работу электростанций, есть риск блэкаутов

Из Очеретино в Донецкой области спасатели эвакуировали двух раненых

Из обстрелянного села Очеретино Донецкой области спасатели эвакуировали двух раненых и 6 жителей прифронтового поселка, в том числе 1 маломобильного человека.

Война •   •  8354 просмотра
Из Очеретино в Донецкой области спасатели эвакуировали двух раненых

Ультраправые европейские политики проводят конференцию перед выборами, предлагая Европе "национальный консерватизм"

Лидеры европейских консервативных и ультраправых партий встретились в Брюсселе, чтобы объединиться перед июньскими выборами в Европарламент, объединившись вокруг тем анти-иммиграции и защиты национальных интересов.

Новости Мира •   •  7392 просмотра
Ультраправые европейские политики проводят конференцию перед выборами, предлагая Европе "национальный консерватизм"