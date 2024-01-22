Для украинской победы важна поддержка экономики со стороны США - Прицкер

Агрессивная война России представляет серьезную угрозу не только для Украины, но и для Соединенных Штатов и Европы, экономической безопасности и самих идей свободы и демократии. Война Путина направлена на восстановление диктаторской, коррумпированной империи в сердце Европы, которая стремится подорвать как НАТО, так и Европейский Союз.

Об этом написала специальный представитель США по вопросам экономического восстановления Украины Пенни Прицкер в колонке для издания The Hill, передает УНН.

Детали

Это касается не только Европы. Друзья и противники - на Ближнем Востоке, в Индо-Тихоокеанском регионе и во всем мире - наблюдают, как Соединенные Штаты отреагируют на этот момент. Это глобальные ставки нашей поддержки Украины уверена Прицкер.

Она пишет, что треть рабочей силы Украины направлена на то, чтобы накормить мир. Война Путина способствовала глобальной продовольственной инфляции, что вызывает новые волны миграции. Ситуация только ухудшится, если Путин сотрет Украину как суверенное государство с карты мира.

Экономическая поддержка США важна, чтобы противостоять наступлению России. Во-первых, экономическая помощь помогает украинцам воевать, поскольку каждая копейка их налоговых поступлений идет их военным.

Стоит отметить, что наибольший вес несут на себе американские союзники и партнеры. Вместе они предоставляют Украине вдвое больше экономической помощи, чем США. Действительно, в этом году ЕС хочет поддержать Украину дополнительной помощью в размере 54 миллиардов долларов написала спецпредставительница.

Во-вторых, экономическая поддержка Украины США является приумножителем силы. Поддержка украинской программы Международного валютного фонда создает дополнительную поддержку доноров во всем мире. Американский запрос на сумму 11,8 миллиардов долларов от Конгресса поможет получить почти втрое большую сумму от других доноров.

В-третьих, экономическая помощь США создает основу для наибольшей отдачи от инвестиций с точки зрения государственного дохода Украины.

Подумайте о Черном море. Если мы сможем объединить инвестиции в инфраструктуру, оборону и частный сектор, мы сможем помочь Украине увеличить экспорт зерна и стали до 8 миллионов тонн в месяц, что может добавить в государственную казну Украины до 5 миллиардов долларов в год, в свою очередь уменьшив зависимость страны от международной поддержки пишет Прицкер.

В-четвертых, поддержка США трансформирует постсоветское наследие коррупции в конкурентное, свободное рыночное будущее, которое смотрит на Запад.

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