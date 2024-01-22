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Для української перемоги важлива підтримка економіки з боку США — Пріцкер

Для української перемоги важлива підтримка економіки з боку США — Пріцкер

Київ • УНН

 • 107737 перегляди

Спеціальний представник США з питань економічного відновлення України Пенні Пріцкер наголошує на важливості економічної допомоги США для України у протистоянні російській агресії. Вона стверджує, що це може допомогти стимулювати українську економіку, зменшити залежність від міжнародної підтримки та сприяти створенню вільного від корупції, конкурентного ринку.

Агресивна війна Росії становить серйозну загрозу не лише для України, а й для Сполучених Штатів та Європи, економічної безпеки та самих ідей свободи та демократії. Війна Путіна спрямована на відновлення диктаторської, корумпованої імперії в серці Європи, яка прагне підірвати як НАТО, так і Європейський Союз.

Про це написала спеціальна представниця США з питань економічного відновлення України Пенні Пріцкер у колонці для видання The Hill, передає УНН.

Деталі

Це стосується не лише Європи. Друзі та супротивники — на Близькому Сході, в Індо-Тихоокеанському регіоні та в усьому світі — спостерігають, як Сполучені Штати відреагують на цей момент. Це глобальні ставки нашої підтримки України

впевнена Пріцкер. 

Вона пише, що третина робочої сили України спрямована на те, щоб нагодувати світ. Війна Путіна сприяла глобальній продовольчій інфляції, що спричиняє нові хвилі  міграції. Ситуація лише погіршиться, якщо Путін зітре Україну як суверенну державу з карти світу. 

Економічна підтримка США є важливою, щоб протистояти наступу Росії. По-перше, економічна допомога допомагає українцям воювати, оскільки кожна копійка їхніх податкових надходжень йде їхнім військовим.

Варто зазначити, що найбільшу вагу несуть на собі американські союзники та партнери. Разом вони надають  Україні вдвічі більше  економічної допомоги, ніж США. Справді, цього року ЄС хоче підтримати Україну додатковою допомогою у розмірі   54 мільярдів доларів

написала спецпредставниця.

По-друге, економічна підтримка України США є примножувачем сили. Підтримка української  програми Міжнародного валютного фонду створює додаткову підтримку донорів у всьому світі. Американський запит на суму 11,8 мільярдів доларів  від Конгресу допоможе отримати майже втричі більшу суму від інших донорів.

По-третє, економічна допомога США створює основу для найбільшої віддачі від інвестицій з точки зору державного доходу України.

Подумайте про Чорне море. Якщо ми зможемо об’єднати інвестиції в інфраструктуру, оборону та приватний сектор, ми зможемо допомогти Україні збільшити експорт зерна та сталі до 8 мільйонів тонн на місяць, що може додати до державної скарбниці України до 5 мільярдів доларів на рік, своєю чергою зменшивши залежність країни від міжнародної підтримки

пише Пріцкер. 

По-четверте, підтримка США трансформує пострадянський спадок корупції в конкурентне, вільне ринкове майбутнє, яке дивиться на Захід.

Зеленський провів зустріч з Пріцкер: обговорили кроки до забезпечення української стійкості12.01.24, 20:32 • 31092 перегляди

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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