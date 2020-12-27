Шмыгаль: Украина будет иметь достаточно ресурса для закупки вакцин против COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 27 декабря. УНН. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что государство будет иметь достаточно ресурса для закупки вакцин против COVID-19. Об этом сообщает УНН со ссылкой на его страницу в Facebook.
“Украина будет иметь достаточно ресурса для закупки вакцин против COVID-19. Правительство и Офис Президента активно работают, чтобы в 2021 году Украина гарантированно имела значительно большее количество вакцин, кроме запланированных 8 млн доз в рамках глобальной инициативы COVAX”, — отметил он в сообщении.
Глава правительства также добавил, что: “Почти 3 млрд грн на эти цели уже заложено в госбюджете-2021. Еще дополнительно будет создан специальный фонд, который будет аккумулировать средства на вакцины и доплаты врачам. Кроме того, Правительство уже в этом году выделил 1,3 млрд грн для Минздрава на вакцины. Это решение согласовал бюджетный комитет Верховной Рады”.
Напомним, министр здравоохранения Максим Степанов подписал Дорожную карту по проведению массовой вакцинации от COVID-19 в Украине в 2021-2022 годах.
Также отмечалось, что кампания по вакцинации от коронавирусной болезни в 2021-2022 году будет проводиться в 5 этапов.
Добавим, Министерство здравоохранения Украины надеется начать вакцинацию от COVID-19 уже в феврале следующего года, и до 2022 года вакцинировать не менее 50% населения — уже выделены приоритетные группы. Вакцинация от COVID-19 в Украине будет добровольной для всех граждан. Впоследствии стало известно, что Украина может бесплатно получить дополнительные 8 млн доз вакцины от COVID-19 в рамках инициативы COVAX в дополнение к уже гарантированных восьми миллионам.