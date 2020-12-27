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Шмигаль: Україна матиме достатньо ресурсу для закупівлі вакцин проти COVID-19

Київ • УНН

 • 12650 перегляди

КИЇВ. 27 грудня. УНН. Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що держава матиме достатньо ресурсу для закупівлі вакцин проти COVID-19. Про це повідомляє УНН з посиланням на його сторінку у Facebook.

Шмигаль: Україна матиме достатньо ресурсу для закупівлі вакцин проти COVID-19

“Україна матиме достатньо ресурсу для закупівлі вакцин проти COVID-19. Уряд та Офіс Президента активно працюють, щоб у 2021 році Україна гарантовано мала значно більшу кількість вакцин, окрім запланованих 8 млн доз у межах глобальної ініціативи COVAX”, — зазначив він у повідомленні.

Очільник уряду також додав, що: “Майже 3 млрд грн на ці потреби вже закладено у держбюджеті-2021. Ще додатково буде створено спеціальний фонд, що акумулюватиме кошти на вакцини та доплати лікарям. Крім того, Уряд уже цього року виділив 1,3 млрд грн для МОЗ на вакцини. Це рішення погодив бюджетний комітет Верховної Ради”.

Нагадаємо, міністр охорони здоров’я Максим Степанов підписав Дорожню карту з проведення масової вакцинації від COVID-19 в Україні у 2021-2022 роках.

Також зазначалося, що кампанія з вакцинації від коронавірусної хвороби у 2021-2022 році буде проводитись у 5 етапів.

Додамо, Міністерство охорони здоров’я України сподівається розпочати вакцинацію від COVID-19 вже у лютому наступного року, і до 2022 року вакцинувати не менше 50% населення — уже виділено пріоритетні групи. Вакцинація від COVID-19 в Україні буде добровільною для всіх громадян. Згодом стало відомо, що Україна може безкоштовно отримати додаткові 8 млн доз вакцини від COVID-19 в межах ініціативи COVAX на додачу до вже гарантованих восьми мільйонів.

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