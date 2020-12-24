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Масова вакцинація від COVID-19 в Україні: підписано Дорожню карту

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 грудня. УНН. Міністр охорони здоров'я Максим Степанов підписав Дорожню карту з проведення масової вакцинації від COVID-19 в Україні у 2021-2022 роках. Про це урядовець повідомив на власній сторінці в Facebook, інформує УНН.

Масова вакцинація від COVID-19 в Україні: підписано Дорожню карту

“Сьогодні підписав Дорожню карту з проведення масової вакцинації від COVID-19 в Україні у 2021-2022 роках. Цей стратегічний документ готувався за участі профільних фахівців — національних і міжнародних експертів у сфері громадського здоров’я та імунізації, а також Національної технічної групи експертів з імунопрофілактики”, - зазначив Степанов.

Він підкреслив, що вакцинація від COVID-19 в Україні буде виключно добровільною.

“У наших планах — охопити щепленнями від коронавірусної хвороби щонайменше 50% населення країни протягом 2021-2022 років. Початок першого етапу заплановано на січень. Терміни можуть зсунутись на незначний час — це залежить від постачання вакцини. Імунізація проводитиметься на базі кабінетів і пунктів щеплень, яких наразі в Україні налічується понад 11 тисяч”, - додав глава МОЗ.

За його словами, в Україні будуть організовані мобільні бригади з імунізації, а також тимчасові центри вакцинації за прикладом Італії та Німеччини.

Також зазначається, що кампанія з вакцинації від коронавірусної хвороби у 2021-2022 році буде проводитись у 5 етапів.

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров’я України сподівається розпочати вакцинацію від COVID-19 вже у лютому наступного року, і до 2022 року вакцинувати не менше 50% населення — уже виділено пріоритетні групи. Вакцинація від COVID-19 в Україні буде добровільною для всіх громадян.

Як раніше повідомляв УНН, Україна може безкоштовно отримати додаткові 8 млн доз вакцини від COVID-19 в межах ініціативи COVAX на додачу до вже гарантованих восьми мільйонів.

Так, в Україні затвердили план вакцинації від COVID-19, згідно з яким Україна потребує 40 млн доз вакцин від COVID-19, щоб вакцинувати 23 млн громадян.

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