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Массовая вакцинация от COVID-19 в Украине: подписана Дорожная карта

Киев • УНН

 • 17697 просмотра

КИЕВ. 24 декабря. УНН. Министр здравоохранения Максим Степанов подписал Дорожную карту по проведению массовой вакцинации от COVID-19 в Украине в 2021-2022 годах. Об этом чиновник сообщил на своей странице в Facebook, передает УНН.

Массовая вакцинация от COVID-19 в Украине: подписана Дорожная карта

"Сегодня подписал Дорожную карту по проведению массовой вакцинации от COVID-19 в Украине в 2021-2022 годах. Этот стратегический документ готовился с участием профильных специалистов - национальных и международных экспертов в сфере общественного здоровья и иммунизации, а также Национальной технической группы экспертов по иммунопрофилактике", - отметил Степанов.

Он подчеркнул, что вакцинация от COVID-19 в Украине будет исключительно добровольной.

"В наших планах - охватить прививками от коронавирусной болезни не менее 50% населения страны в течение 2021-2022 годов. Начало первого этапа запланировано на январь. Сроки могут сдвинуться на незначительное время - это зависит от поставок вакцины. Иммунизация будет проводиться на базе кабинетов и пунктов прививок, которых сейчас в Украине насчитывается более 11 тыс.", - добавил глава Минздрава.

По его словам, в Украине будут организованы мобильные бригады по иммунизации, а также временные центры вакцинации по примеру Италии и Германии.

Также отмечается, что кампания по вакцинации от коронавирусной болезни в 2021-2022 году будет проводиться в 5 этапов.

Напомним, Министерство здравоохранения Украины надеется начать вакцинацию от COVID-19 уже в феврале следующего года, и до 2022 года вакцинировать не менее 50% населения - уже выделены приоритетные группы. Вакцинация от COVID-19 в Украине будет добровольной для всех граждан.

Как ранее сообщал УНН, Украина может бесплатно получить дополнительные 8 млн доз вакцины от COVID-19 в рамках инициативы COVAX в дополнение к уже гарантированным восьми миллионам.

Так, в Украине утвердили план вакцинации от COVID-19, согласно которому Украина нуждается в 40 млн доз вакцин от COVID-19, чтобы вакцинировать 23 млн граждан.

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