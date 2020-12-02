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Шмыгаль рассказал, когда украинцам сообщат о локдауне

Шмыгаль рассказал, когда украинцам сообщат о локдауне

Киев  •  УНН

 • 87266 просмотра

КИЕВ. 2 ноября. УНН. О введении жесткого карантина украинцам сообщат не позднее, чем за 7 дней до его начала. Об этом во время заседания правительства сообщил Премьер-министр Денис Шмыгаль, информирует УНН.

"Сейчас Кабинетом министров нарабатывается возможное распространение или усиление карантинных ограничений. Согласно закону, правительство за семь дней или раньше сообщит об их введении. Мнение регионов важно, поэтому мы провели опрос относительно оптимальных карантинных мероприятий", - отметил Шмыгаль.

Глава правительства сообщил, что мэры городов областного значения и главы ОГА поддерживают идею, о полном запрете праздничных ярмарок.

"90% опрошенных мэров поддержали полный запрет концертов. В то же время, установление новогодней елки поддерживают, с рядом ограничений, поддерживают 60% представителей органов местного самоуправления", - заявил Шмыгаль.

Напомним, с 14 до 30 ноября 2020 года в Украине действовал "карантин выходного дня". Отметим, что карантин выходного дня положительно повлиял на борьбу с распространением коронавирусной инфекции и отныне в Украине постоянно будут действовать ограничения "оранжевой зоны".

Добавим, что согласно опросу, 58% украинцев поддерживают введение локдауна на новогодние праздники.

В то же время, уже идут разговоры о том, что правительство планирует ввести полный локдаун на несколько недель в декабре.

Нардеп Александр Дубинский сообщил, что Кабинет министров планирует ввести полный локдаун на три недели с 24 декабря по 15 января.

Украинские Национальные Новости

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