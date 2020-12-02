Шмигаль розповів, коли українцям повідомлять про локдаун
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. Про запровадження жорсткого карантину українців повідомлять не пізніше, ніж за 7 днів до його початку. Про це під час засідання уряду повідомив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль, інформує УНН.
“Наразі Кабінетом міністрів напрацьовується можливе поширення або посилення карантинних обмежень. Згідно з законом, Уряд за сім днів або раніше повідомить про їх запровадження. Думка регіонів є важливою, саме тому ми провели опитування щодо оптимальних карантинних заходів”, - зазначив Шмигаль.
Глава уряду повідомив, що мери міст обласного значення та голови ОДА підтримують ідею, щодо повної заборони святкових ярмарок.
“90% опитаних мерів підтримали повну заборону концертів. В той же час, встановлення новорічної ялинки підтримують, з рядом обмежень, підтримують 60% представників органів місцевого самоврядування”, - заявив Шмигаль.
Нагадаємо, з 14 до 30 листопада 2020 року в Україні діяв "карантин вихідного дня". Зазначимо, що карантин вихідного дня позитивно вплинув на боротьбу з поширенням коронавірусної інфекції й відтепер в Україні постійно діятимуть обмеження “помаранчевої зони”.
Додамо, що згідно з опитуванням, 58% українців підтримують введення локдауну на новорічні свята.
Водночас, вже йдуть розмови про те, що уряд планує ввести повний локдаун на кілька тижнів у грудні.
Нардеп Олександр Дубінський повідомив, що Кабінет міністрів планує ввести повний локдаун на три тижні з 24 грудня по 15 січня.