Шмыгаль провел встречу с Фицо: говорили о поддержке Формулы мира и евроинтеграции Украины

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль провел двустороннюю встречу со словацким коллегой Робертом Фицо, обсуждались развитие сотрудничества, энергетика, гуманитарная сфера, оборонные закупки, поддержка Формулы мира и евроинтеграция Украины, о чем сообщил глава правительства в Telegram, пишет УНН.

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"Провел двустороннюю встречу с Премьер-министром Словакии Робертом Фицо. Говорили о развитии сотрудничества между нашими странами. Об энергетической и гуманитарной сферах. Оборонных закупках. О поддержке Формулы мира Президента Украины и нашего евроинтеграционного пути", - написал Шмыгаль.

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