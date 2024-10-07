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Переговоры ведутся со всеми партнерами: Минстратегпром о привлечении к финансированию оборонных предприятий Украины
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Переговоры ведутся со всеми партнерами: Минстратегпром о привлечении к финансированию оборонных предприятий Украины

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Шмыгаль провел встречу с Фицо: говорили о поддержке Формулы мира и евроинтеграции Украины

Шмыгаль провел встречу с Фицо: говорили о поддержке Формулы мира и евроинтеграции Украины

Киев  •  УНН

7 октября 2024, 10:50  •  7140 просмотра

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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль встретился со словацким коллегой Робертом Фицо. Обсуждались сотрудничество, энергетика, гуманитарная сфера, оборонные закупки, поддержка Формулы мира и евроинтеграция Украины.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль провел двустороннюю встречу со словацким коллегой Робертом Фицо, обсуждались развитие сотрудничества, энергетика, гуманитарная сфера, оборонные закупки, поддержка Формулы мира и евроинтеграция Украины, о чем сообщил глава правительства в Telegram, пишет УНН.

Детали

"Провел двустороннюю встречу с Премьер-министром Словакии Робертом Фицо. Говорили о развитии сотрудничества между нашими странами. Об энергетической и гуманитарной сферах. Оборонных закупках. О поддержке Формулы мира Президента Украины и нашего евроинтеграционного пути", - написал Шмыгаль.

Украина и Словакия начали вторые межправительственные консультации: о чем будут говорить7 октября 2024, 10:16 • 9515 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Экономикаполитика
robert-fitsoРоберт Фицо
slovakiyaСловакия
denys-shmyhalДенис Шмыгаль