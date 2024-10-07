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Шмигаль провів зустріч з Фіцо: говорили про підтримку Формули миру та євроінтеграцію України

Шмигаль провів зустріч з Фіцо: говорили про підтримку Формули миру та євроінтеграцію України

Київ • УНН

 • 12328 перегляди

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зустрівся зі словацьким колегою Робертом Фіцо. Обговорювалися співпраця, енергетика, гуманітарна сфера, оборонні закупівлі, підтримка Формули миру та євроінтеграція України.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль провів двосторонню зустріч зі словацьким колегою Робертом Фіцо, обговорювалися розвиток співпраці, енергетика, гуманітарна сфера, оборонні закупівлі, підтримка Формули миру та євроінтеграція України, про що повідомив чам очільник уряду у Telegram, пише УНН.

Деталі

"Провів двосторонню зустріч із Прем'єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо. Говорили про розвиток співпраці між нашими країнами. Про енергетичну й гуманітарну сфери. Оборонні закупівлі. Про підтримку Формули миру Президента України й нашого євроінтеграційного шляху", - написав Шмигаль.

Україна та Словаччина почали другі міжурядові консультації: про що говоритимуть 07.10.24, 13:16 • 15350 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

ЕкономікаПолітика
robert-fitsoРоберт Фіцо
slovachchynaСловаччина
denys-shmyhalДенис Шмигаль

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