Шмыгаль посетил детскую больницу на Черниговщине, которая пострадала от российских обстрелов
Киев • УНН
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль осмотрел восстановление детской больницы на Черниговщине, поврежденной российскими обстрелами. Ремонтные работы включают обустройство укрытий и обеспечение автономного энергоснабжения.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль посетил детскую больницу, которую повредили россияне и ознакомился с работой и ходом восстановления.
Об этом он сообщил в своем ьелеграм канале, пишет УНН.
Ознакомились с работой и ходом восстановления детской больницы на Черниговщине, которая была повреждена российскими снарядами
Он отметил, что ремонтные работы начались при поддержке наших партнеров. Кроме того, было обустроено укрытие со всем необходимым, а также обеспечено автономное энергоснабжение, которое позволит оказывать помощь детям даже при отсутствии электроэнергии.
"Сейчас запланированы работы по дообустройству других укрытий. Закончен ремонт помещений для установки современного компьютерного томографа", - добавил он.
Напомним,
В Министерстве обороны здоровья сообщили о начале отбора семи представителей общественных объединений, их союзов, благотворительных организаций, которые войдут в персональный состав Совета по восстановлению детской больницы "Охматдет".