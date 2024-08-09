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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Шмыгаль посетил детскую больницу на Черниговщине, которая пострадала от российских обстрелов

Киев  •  УНН

9 августа 2024, 14:34  •  14905 просмотра

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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль осмотрел восстановление детской больницы на Черниговщине, поврежденной российскими обстрелами. Ремонтные работы включают обустройство укрытий и обеспечение автономного энергоснабжения.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль посетил детскую больницу, которую повредили россияне и ознакомился с работой и ходом восстановления.

Об этом он сообщил в своем ьелеграм канале, пишет УНН.

Ознакомились с работой и ходом восстановления детской больницы на Черниговщине, которая была повреждена российскими снарядами

- написал Шмыгаль.

Он отметил, что ремонтные работы начались при поддержке наших партнеров. Кроме того, было обустроено укрытие со всем необходимым, а также обеспечено автономное энергоснабжение, которое позволит оказывать помощь детям даже при отсутствии электроэнергии.

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"Сейчас запланированы работы по дообустройству других укрытий. Закончен ремонт помещений для установки современного компьютерного томографа", - добавил он.

Напомним,

В Министерстве обороны здоровья сообщили о начале отбора семи представителей общественных объединений, их союзов, благотворительных организаций, которые войдут в персональный состав Совета по восстановлению детской больницы "Охматдет".

Ирина Колесник

Ирина Колесник

ВойнаЗдоровье
okhmatditОхматдыт
ministerstvo-oborony-ukrainaМинистерство обороны Украины
ukrainaУкраина
denys-shmyhalДенис Шмыгаль
chernigovЧернигов
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