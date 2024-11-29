Шмыгаль о состоянии энергетики после 11-й атаки рф: система сохраняет целостность

Ситуация в энергетике после уже 11-й массированной атаки рф остается контролируемой, хоть и сложной, система сохранила и сохраняет целостность, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в пятницу по итогам заседания правительства в Telegram, пишет УНН.

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"По состоянию на сейчас ситуация в энергетике сложная, но контролируемая диспетчерами "Укрэнерго". Важно, что система сохранила и сохраняет целостность", - подчеркнул Шмыгаль.

По его словам, ни на минуту не останавливается работа по преодолению последствий атаки. "Аварийные отключения потребителей были отменены во всех регионах, но сейчас вынужденно применяются графики отключений. Украина продолжает импорт электроэнергии из Европы. Принято решение, что для бизнеса, который импортирует или собственными силами производит 60% от своего объема потребления, отключения не применяются", - рассказал премьер.

"Министр энергетики и глава "Укрэнерго" должны сейчас ежедневно отчитываться перед общественностью. Предоставлять полную картину. Информировать о том, какая работа осуществляется", - указал премьер.

11-я массированная атака рф на энергосистему Украины: что происходит с электричеством