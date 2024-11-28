11-я массированная атака рф на энергосистему Украины: что происходит с электричеством

Российские войска совершили уже 11 с начала года массированную ракетно-дроновую атаку на украинскую энергосистему, повреждены энергообъекты в нескольких регионах. Энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее восстановить работу поврежденного врагом оборудования. После отмены аварийных отключений актуальными будут графики, указанные облэнерго, пишет УНН.

Ночью и утром враг совершил очередную, уже 11 с начала этого года, массированную ракетно-дроновую атаку на украинскую энергосистему. Были повреждены энергообъекты в нескольких регионах. Аварийно-восстановительные работы начались сразу после отмены воздушной тревоги. Энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее восстановить работу поврежденного врагом оборудования. - сообщили в Укрэнерго.

Как отметили в НЭК, "во время воздушной тревоги были введены аварийные отключения, которые сейчас продолжают действовать". И напомнили, что при применении аварийных - ранее обнародованные графики почасовых отключений не действуют.

"Об отмене аварийных отключений будет сообщено дополнительно", - указали в компании.

После отмены аварийных отключений, как отмечается, будет обновлена информация о времени и объеме применения почасовых отключений бытовых потребителей.

Потребление

"Потребление остается высоким. Сегодня, 28 ноября, по состоянию на 5:00, его уровень был таким же, как и в предыдущий день - в среду. Вчера, 27 ноября, суточный максимум потребления был зафиксирован вечером. Он был на 2,5% ниже, чем максимум предыдущих суток - во вторник, 26 ноября", - говорится в сообщении.

Непогода

На Черниговщине из-за последствий непогоды, по состоянию на утро, остаются обесточенными 17 населенных пунктов. Энергетики продолжают аварийно-восстановительные работы, чтобы как можно быстрее восстановить питание всех потребителей.

Импорт

Будет происходить в течение суток из Польши, Румынии, Словакии, Венгрии, Молдовы. Общим объемом 8 668 МВт•ч, с максимальной мощностью в отдельные часы до 897 МВт.