Шмыгаль и премьер Дании обсудили имплементацию реформ и интеграцию Украины в ЕС
Киев • УНН
Премьер-министр Шмыгаль встретился со своей датской коллегой Метте Фредериксен, чтобы обсудить дальнейшую поддержку Украины, внедрение реформ и интеграцию в ЕС, а также проведение бизнес-конференции между двумя странами.
Премьер - министр Денис Шмыгаль во время встречи со своей датской коллегой Метте Фредериксен обсудил продолжение поддержки Украины, имплементацию реформ в стране и предложил провести конференцию между представителями бизнеса стран. Об этом Шмыгаль сообщил в Telegram, передает УНН.
Обсудили с госпожой Фредериксен имплементацию реформ, интеграцию в ЕС и продолжение поддержки. Есть замечательный пример помощи Дании в восстановлении Николаева. Ценим это сотрудничество
Также украинский премьер предложил Дании организовать конференцию для налаживания диалога между бизнесами стран. "Уверен, это принесет еще больше перспективных проектов и еще больше пользы обоим государствам", - указал он.
Также поблагодарил Данию за подписание соглашения о сотрудничестве в сфере безопасности.
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Шмыгаль и премьер Дании обсудили имплементацию реформ и интеграцию Украины в ЕС
Премьер-министр Шмыгаль встретился со своей датской коллегой Метте Фредериксен, чтобы обсудить дальнейшую поддержку Украины, внедрение реформ и интеграцию в ЕС, а также проведение бизнес-конференции между двумя странами.
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