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Шмыгаль и премьер Дании обсудили имплементацию реформ и интеграцию Украины в ЕС

Шмыгаль и премьер Дании обсудили имплементацию реформ и интеграцию Украины в ЕС

Киев  •  УНН

23 февраля 2024, 14:53  •  7872 просмотра

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Премьер-министр Шмыгаль встретился со своей датской коллегой Метте Фредериксен, чтобы обсудить дальнейшую поддержку Украины, внедрение реформ и интеграцию в ЕС, а также проведение бизнес-конференции между двумя странами.

Премьер - министр Денис Шмыгаль во время встречи со своей датской коллегой Метте Фредериксен обсудил продолжение поддержки Украины,  имплементацию реформ в стране и предложил провести конференцию между представителями бизнеса стран. Об этом Шмыгаль сообщил в Telegram, передает УНН

Обсудили с госпожой Фредериксен имплементацию реформ, интеграцию в ЕС и продолжение поддержки. Есть замечательный пример помощи Дании в восстановлении Николаева. Ценим это сотрудничество

- сообщил Шмыгаль. 

Также украинский премьер предложил Дании организовать конференцию для налаживания диалога между бизнесами стран. "Уверен, это принесет еще больше перспективных проектов и еще больше пользы обоим государствам", - указал он. 

Также поблагодарил Данию за подписание соглашения о сотрудничестве в сфере безопасности.

Дания сыграла ключевую роль в разблокировании решения о F-16 - Зеленский23 февраля 2024, 14:13 • 9374 просмотра

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

ЭкономикаПолитика
mette-frederiksenМетте Фредериксен
yevropeiskii-soyuzЕвропейский Союз
daniyaДания
ukrainaУкраина
denys-shmyhalДенис Шмыгаль
nikolaevНиколаев
Шмигаль та прем’єрка Данії обговорили імплементацію реформ та інтеграцію України в ЄС
Shmyhal and the Danish Prime Minister discussed the implementation of reforms and Ukraine's integration into the EU
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Шмыгаль и премьер Дании обсудили имплементацию реформ и интеграцию Украины в ЕС

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