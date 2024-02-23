Шмыгаль и премьер Дании обсудили имплементацию реформ и интеграцию Украины в ЕС

Премьер - министр Денис Шмыгаль во время встречи со своей датской коллегой Метте Фредериксен обсудил продолжение поддержки Украины, имплементацию реформ в стране и предложил провести конференцию между представителями бизнеса стран. Об этом Шмыгаль сообщил в Telegram, передает УНН.

Обсудили с госпожой Фредериксен имплементацию реформ, интеграцию в ЕС и продолжение поддержки. Есть замечательный пример помощи Дании в восстановлении Николаева. Ценим это сотрудничество - сообщил Шмыгаль.

Также украинский премьер предложил Дании организовать конференцию для налаживания диалога между бизнесами стран. "Уверен, это принесет еще больше перспективных проектов и еще больше пользы обоим государствам", - указал он.

Также поблагодарил Данию за подписание соглашения о сотрудничестве в сфере безопасности.

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